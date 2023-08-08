https://ria.ru/20230808/rostics-1888941805.html

Совладелец "Смарт Сервиса" рассказал, что ждет бренд Rostic's

Совладелец "Смарт Сервиса" рассказал, что ждет бренд Rostic's - РИА Новости, 08.08.2023

Совладелец "Смарт Сервиса" рассказал, что ждет бренд Rostic's

Компания "Интернэшнл Ресторант Брэндс" и совладелец компании "Смарт Сервис" создали совместное предприятие, которое будет заниматься развитием бизнеса и бренда... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:29

2023-08-08T20:29

2023-08-08T20:29

экономика

россия

константин котов

kfc

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Компания "Интернэшнл Ресторант Брэндс" и совладелец компании "Смарт Сервис" создали совместное предприятие, которое будет заниматься развитием бизнеса и бренда Rostic's, заявил РИА Новости совладелец "Смарт Сервиса" Константин Котов. Согласно данным ЕГРЮЛ, у "Интернэшнл Ресторант Брэндс", крупнейшего франчайзи KFC в России, в июле 2023 года появилась новая дочерняя компания - "Рестораны быстрого питания". Основным ее владельцем с долей 50,1% выступает "Интернэшнл Ресторант Брэндс", а остальные 49,9% принадлежат Андрею Осколкову - совладелецу компании "Смарт Сервис", ранее выкупившей в России рестораны KFC, принадлежавшие американской корпорации Yum! Brands. "Совместное предприятие будет заниматься развитием бизнеса и бренда Rostic's. B "Интернэшнл Ресторант Брэндс" подтвердили заинтересованность в дальнейшем совместном развитии бизнеса с компанией "Смарт Сервис", - передал агентству через представителя Котов. В прошлом году Yum! Brands приостановила деятельность в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. Ижевский франчайзи сети "Смарт Сервис Лтд" приобрел российский бизнес Yum! Restaurants. Активами, которые сегодня принадлежат "Смарт Сервис Лтд" управляет компания "Юнирест" - 66 ресторанов под брендом Rostic's. Всего же сеть ресторанов быстрого обслуживания включает более 1100 заведений под брендами Rostic's и KFC, большая часть которых работает по франчайзингу.

https://ria.ru/20230725/restoran-1885975725.html

https://ria.ru/20230724/restoran-1886047541.html

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экономика, россия, константин котов, kfc, коммерческая недвижимость