https://ria.ru/20230808/rossiya-1888786128.html
Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России на СВО
Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России на СВО - РИА Новости, 08.08.2023
Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России на СВО
Генеральная прокуратура РФ связала серию поджогов в стране военкоматов по указаниям, поступившим с Украины, с успехами российских войск в зоне спецоперации, и... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:31
2023-08-08T10:31
2023-08-08T10:32
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
генеральная прокуратура рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ связала серию поджогов в стране военкоматов по указаниям, поступившим с Украины, с успехами российских войск в зоне спецоперации, и предупредила о возможной уголовной ответственности по статьям о теракте или диверсии. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализирована ситуация, связанная с поджогами зданий военных комиссариатов. Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым "указаниям", поступившим им по телефону с территории Украины", - говорится в сообщении. По информации ведомства, "звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции". "Лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений", - отмечается в релизе. Генпрокуратура разъясняет, что правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами. Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера, а также против безопасности государства. "Необходимо учитывать, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ)", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20230803/voenkomaty-1887919661.html
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РИА Новости
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безопасность, украина, россия, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России на СВО
Генпрокуратура: указания с Украины поджигать военкоматы связаны с успехами России на СВО
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Генеральная прокуратура РФ связала
серию поджогов в стране военкоматов по указаниям, поступившим с Украины, с успехами российских войск в зоне спецоперации, и предупредила о возможной уголовной ответственности по статьям о теракте или диверсии.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализирована ситуация, связанная с поджогами зданий военных комиссариатов. Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым "указаниям", поступившим им по телефону с территории Украины", - говорится в сообщении. По информации ведомства, "звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции".
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"Лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений", - отмечается в релизе.
Генпрокуратура разъясняет, что правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами. Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера, а также против безопасности государства.
"Необходимо учитывать, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ)", - уточняется в релизе.
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