https://ria.ru/20230808/rossiya-1888786128.html

Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России на СВО

Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России на СВО - РИА Новости, 08.08.2023

Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России на СВО

Генеральная прокуратура РФ связала серию поджогов в стране военкоматов по указаниям, поступившим с Украины, с успехами российских войск в зоне спецоперации, и... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:31

2023-08-08T10:31

2023-08-08T10:32

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

генеральная прокуратура рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ связала серию поджогов в стране военкоматов по указаниям, поступившим с Украины, с успехами российских войск в зоне спецоперации, и предупредила о возможной уголовной ответственности по статьям о теракте или диверсии. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализирована ситуация, связанная с поджогами зданий военных комиссариатов. Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым "указаниям", поступившим им по телефону с территории Украины", - говорится в сообщении. По информации ведомства, "звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции". "Лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений", - отмечается в релизе. Генпрокуратура разъясняет, что правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами. Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера, а также против безопасности государства. "Необходимо учитывать, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ)", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20230803/voenkomaty-1887919661.html

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр