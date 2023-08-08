В ЮАР заявили об отсутствии доказательств о якобы поставках оружия России
SABC: комиссия ЮАР по расследованию поставок оружия России не нашла никаких доказательств
Вид города Претория в ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Независимая комиссия, созданная для расследования утверждений о якобы возможной поставке оружия со стороны ЮАР России, не получила доказательств, подтверждающих это, сообщает телеканал SABC.
По его данным, расследование обвинений в поставках оружия завершено. Комиссию в мае этого года назначил президент ЮАР Сирил Рамафоса, ей было дано полтора месяца на установление всех необходимых фактов.
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"Те, кто сделал эти утверждения (о поставках), не смогли представить комиссии доказательства", - говорится в сообщении телеканала. Также отмечается, что комиссия не получила никаких "существенных" доказательств.
Согласно сообщению, в ЮАР все активнее призывают к высылке посла США Рубена Бригети, который обвинил страну в поставках оружия России.
В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Корабль пробыл на военной базе ЮАР с 6 по 8 декабря. В мае 2023 года Бригети, ссылаясь на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун, заявил, что республика якобы поставляет вооружение российской армии. По его утверждению, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего он вернулся в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения посла США не содержат никаких доказательств. В МИД ЮАР затем сообщили, что Бригети после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. Глава минобороны республики Танди Модисе позже заявил, что Lady R в декабре 2022 года не грузило на свой борт какое-либо оружие на базе ВМС ЮАР, а доставило груз для южноафриканских сил, который был заказан еще в 2018 году.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления посла США в ЮАР по теме якобы поставок оружия России, заявлял, что риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с Москвой - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой.