https://ria.ru/20230808/pushkov-1888765800.html

Пушков раскрыл, что случайно выдал разъяренный Зеленский

Пушков раскрыл, что случайно выдал разъяренный Зеленский - РИА Новости, 08.08.2023

Пушков раскрыл, что случайно выдал разъяренный Зеленский

Критика Владимиром Зеленским президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы говорит о провале Украины на встрече в Саудовской Аравии, такое мнение выразил... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T06:26

2023-08-08T06:26

2023-08-08T10:51

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алексей пушков

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Критика Владимиром Зеленским президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы говорит о провале Украины на встрече в Саудовской Аравии, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Ранее Зеленский в интервью CNN Brazil раскритиковал президента Бразилии за его предложения по урегулированию на Украине, в том числе за гарантии безопасности для России, заявив, что если бразильский лидер хочет что-то сказать ему, то "пусть сядет и скажет"."Раздражение Зеленского позицией Бразилии — еще одно доказательство того, что встреча в Джидде не вылилась в демонстрацию солидарности с Украиной, как это попытались изобразить некоторые западные СМИ", — написал сенатор в своем Telegram-канале.По его мнению, позицию Бразилии о необходимости гарантий безопасности для России, по сути, разделяют многие страны Глобального Юга."И вряд ли президент Бразилии нуждается в советах из Киева, кого ему надо слушать, а кого — нет", — резюмировал Пушков.На прошлой неделе президент Бразилии в интервью с зарубежными СМИ заявлял, что озвучит предложения по разрешению конфликта на Украине, когда Россия и Украина будут готовы к переговорам. Его советник Селсу Аморим отмечал, что "проблемы безопасности России не могут быть оставлены в стороне" при обсуждении любого мирного соглашения.На выходных в Саудовской Аравии прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Как сообщило в воскресенье по итогам встречи саудовское агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями. В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия Москвы — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".

https://ria.ru/20230808/peregovory-1888760750.html

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884613198.html

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в мире, бразилия, украина, россия, владимир зеленский, алексей пушков, луис инасиу лула да силва