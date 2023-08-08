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"Усугубляет страдания". В США раскрыли шокирующий просчет Зеленского - РИА Новости, 08.08.2023
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11:47 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/proschet-1888802510.html
"Усугубляет страдания". В США раскрыли шокирующий просчет Зеленского
"Усугубляет страдания". В США раскрыли шокирующий просчет Зеленского - РИА Новости, 08.08.2023
"Усугубляет страдания". В США раскрыли шокирующий просчет Зеленского
Удары ВСУ беспилотниками по объектам на территории России предназначены для отвлечения внимания от провалов украинских военных на поле боя, заявил подполковник... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:47
2023-08-08T11:47
в мире
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Удары ВСУ беспилотниками по объектам на территории России предназначены для отвлечения внимания от провалов украинских военных на поле боя, заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Большинство этих операций с использованием беспилотников, - это отвлечение внимания от боевых неудач украинцев&quot;, — указал эксперт.По его словам, атаки БПЛА ВСУ не имеют какого-либо стратегического значения, поскольку они предназначены лишь для того, чтобы отвлечь внимание Запада от неудач украинских войск на поле боя против российских военных. Если Запад не заставит украинское правительство изменить эту тактику, последствия для украинцев будут серьезными.&quot;Это лишь усугубляет боль и страдания украинского народа&quot;, — подытожил специалист.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато, владимир зеленский
В мире, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО, Владимир Зеленский
"Усугубляет страдания". В США раскрыли шокирующий просчет Зеленского

Подполковник ВС США Шаффер: Украина пытается скрыть провалы ВСУ ударами по России

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Удары ВСУ беспилотниками по объектам на территории России предназначены для отвлечения внимания от провалов украинских военных на поле боя, заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Большинство этих операций с использованием беспилотников, - это отвлечение внимания от боевых неудач украинцев", — указал эксперт.

По его словам, атаки БПЛА ВСУ не имеют какого-либо стратегического значения, поскольку они предназначены лишь для того, чтобы отвлечь внимание Запада от неудач украинских войск на поле боя против российских военных. Если Запад не заставит украинское правительство изменить эту тактику, последствия для украинцев будут серьезными.
«

"Это лишь усугубляет боль и страдания украинского народа", — подытожил специалист.

ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТОВладимир Зеленский
 
 
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