Безопасный проезд между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили
Проезд между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили в безопасном режиме
© Фото : из личного архива Константина ОльховогоАрабатская стрелка, Крым
© Фото : из личного архива Константина Ольхового
Арабатская стрелка, Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о восстановлении безопасного проезда из Геническа на Арабатскую стрелку и обратно.
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"Ситуация следующая: возможность проезда обеспечена в безопасном режиме, никаких проблем в снабжении населенных пунктов нет. Кому необходимо проехать — езжайте", — написал он в Telegram-канале.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий, нарушенное из-за обстрела со стороны ВСУ, восстановили для легковых автомобилей в реверсном режиме.
Украинские войска нанесли удар по мосту в минувшее воскресенье. По словам Сальдо, ВСУ выпустили 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО. В результате обстрела пострадал один человек.
Позднее Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар. После обстрела пришлось закрыть пункт пропуска "Чонгар".
Это уже не первая попытка ВСУ разрушить мосты между Крымом и Херсонской областью. Утром 22 июня украинские военные нанесли ракетный удар по переправам на административной границе между регионами, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства. Спустя десять дней мост удалось полностью восстановить.