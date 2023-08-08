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Безопасный проезд между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили

Безопасный проезд между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили - РИА Новости, 08.08.2023

Безопасный проезд между Геническом и Арабатской стрелкой восстановили

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о восстановлении безопасного проезда из Геническа на Арабатскую стрелку и обратно. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:55

2023-08-08T20:55

2023-08-08T21:31

общество

геническ

андрей алексеенко

ситуация в днр и лнр

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о восстановлении безопасного проезда из Геническа на Арабатскую стрелку и обратно."Ситуация следующая: возможность проезда обеспечена в безопасном режиме, никаких проблем в снабжении населенных пунктов нет. Кому необходимо проехать — езжайте", — написал он в Telegram-канале.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий, нарушенное из-за обстрела со стороны ВСУ, восстановили для легковых автомобилей в реверсном режиме.Украинские войска нанесли удар по мосту в минувшее воскресенье. По словам Сальдо, ВСУ выпустили 12 ракет, девять из которых сбила система ПВО. В результате обстрела пострадал один человек.Позднее Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар. После обстрела пришлось закрыть пункт пропуска "Чонгар".Это уже не первая попытка ВСУ разрушить мосты между Крымом и Херсонской областью. Утром 22 июня украинские военные нанесли ракетный удар по переправам на административной границе между регионами, серьезно повредив Чонгарский мост. На месте обнаружили фрагменты крылатой ракеты Storm Shadow франко-британского производства. Спустя десять дней мост удалось полностью восстановить.

https://ria.ru/20230806/primore-1888415243.html

геническ

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общество, геническ, андрей алексеенко, ситуация в днр и лнр, херсонская область , владимир сальдо