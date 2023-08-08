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В Приморье отремонтируют производящий борную кислоту Дальнегорский ГОК - РИА Новости, 08.08.2023
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11:25 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/primore-1888798300.html
В Приморье отремонтируют производящий борную кислоту Дальнегорский ГОК
В Приморье отремонтируют производящий борную кислоту Дальнегорский ГОК - РИА Новости, 08.08.2023
В Приморье отремонтируют производящий борную кислоту Дальнегорский ГОК
Дальнегорский ГОК в Приморье, единственный в России занимающийся производством борной кислоты, до конца лета останавливает производство для планового ремонта,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:25
2023-08-08T11:25
экономика
россия
белоруссия
дальнегорский городской округ
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Дальнегорский ГОК в Приморье, единственный в России занимающийся производством борной кислоты, до конца лета останавливает производство для планового ремонта, сообщает правительство региона. "Каждый год в летний период мы проводим масштабный остановочный ремонт. В этом процессе будет задействовано около 300 человек, остальная часть работников отправится в плановые отпуска", – приводятся слова директора ООО "Дальнегорский ГОК" Андрея Бормашенко. Работы обойдутся в более чем 160 миллионов рублей. Планируется отремонтировать оборудование, непрерывно занятое в выпуске борной кислоты, что даст возможность ГОКу выполнять производственный план в полном объеме. По данным минпромторга региона, 30 августа работа обновленного цеха борной кислоты будет возобновлена, будут выпущены первые после ремонта 55 тонн продукции. За первые 6 месяцев года ГОК добыл более 480 тысяч тонн руды, что на 36% больше, чем за первое полугодие 2022 года. Переработано почти 524 тысячи тонн руды, выпущено более 48 тысяч тонн боропродукции, из них 47,2 тысячи тонн – борная кислота, 1 тысяча тонн – борный ангидрид. Ранее глава региона Олег Кожемяко сообщал, что несмотря на санкции, продукция предприятия востребована, ее стоимость растет. Заключен контракт на поставку в Белоруссию свыше 2 тысяч тонн борной кислоты. "Дальнегорский ГОК" – единственное предприятие в России, выпускающее борную кислоту. В номенклатуре также борат кальция, борный ангидрид гранулированный и датолитовый концентрат, используемые в химической и атомной промышленности, а также в военно-промышленном комплексе. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточенно около 3% мировых запасов бора.
https://ria.ru/20230807/genprokuratura-1888654598.html
https://ria.ru/20230804/obustroystvo-1888123442.html
россия
белоруссия
дальнегорский городской округ
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экономика, россия, белоруссия, дальнегорский городской округ, олег кожемяко, приморский край
Экономика, Россия, Белоруссия, Дальнегорский городской округ, Олег Кожемяко, Приморский край
В Приморье отремонтируют производящий борную кислоту Дальнегорский ГОК

В Приморье остановят до конца лета производящий борную кислоту Дальнегорский ГОК

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Владивосток с борта вертолета
Вид на Владивосток с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Владивосток с борта вертолета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Дальнегорский ГОК в Приморье, единственный в России занимающийся производством борной кислоты, до конца лета останавливает производство для планового ремонта, сообщает правительство региона.
"Каждый год в летний период мы проводим масштабный остановочный ремонт. В этом процессе будет задействовано около 300 человек, остальная часть работников отправится в плановые отпуска", – приводятся слова директора ООО "Дальнегорский ГОК" Андрея Бормашенко.
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Работы обойдутся в более чем 160 миллионов рублей. Планируется отремонтировать оборудование, непрерывно занятое в выпуске борной кислоты, что даст возможность ГОКу выполнять производственный план в полном объеме.
По данным минпромторга региона, 30 августа работа обновленного цеха борной кислоты будет возобновлена, будут выпущены первые после ремонта 55 тонн продукции.
За первые 6 месяцев года ГОК добыл более 480 тысяч тонн руды, что на 36% больше, чем за первое полугодие 2022 года. Переработано почти 524 тысячи тонн руды, выпущено более 48 тысяч тонн боропродукции, из них 47,2 тысячи тонн – борная кислота, 1 тысяча тонн – борный ангидрид.
Ранее глава региона Олег Кожемяко сообщал, что несмотря на санкции, продукция предприятия востребована, ее стоимость растет. Заключен контракт на поставку в Белоруссию свыше 2 тысяч тонн борной кислоты.
"Дальнегорский ГОК" – единственное предприятие в России, выпускающее борную кислоту. В номенклатуре также борат кальция, борный ангидрид гранулированный и датолитовый концентрат, используемые в химической и атомной промышленности, а также в военно-промышленном комплексе. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточенно около 3% мировых запасов бора.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияДальнегорский городской округОлег КожемякоПриморский край
 
 
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