https://ria.ru/20230808/primore-1888798300.html

В Приморье отремонтируют производящий борную кислоту Дальнегорский ГОК

В Приморье отремонтируют производящий борную кислоту Дальнегорский ГОК - РИА Новости, 08.08.2023

В Приморье отремонтируют производящий борную кислоту Дальнегорский ГОК

Дальнегорский ГОК в Приморье, единственный в России занимающийся производством борной кислоты, до конца лета останавливает производство для планового ремонта,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:25

2023-08-08T11:25

2023-08-08T11:25

экономика

россия

белоруссия

дальнегорский городской округ

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Дальнегорский ГОК в Приморье, единственный в России занимающийся производством борной кислоты, до конца лета останавливает производство для планового ремонта, сообщает правительство региона. "Каждый год в летний период мы проводим масштабный остановочный ремонт. В этом процессе будет задействовано около 300 человек, остальная часть работников отправится в плановые отпуска", – приводятся слова директора ООО "Дальнегорский ГОК" Андрея Бормашенко. Работы обойдутся в более чем 160 миллионов рублей. Планируется отремонтировать оборудование, непрерывно занятое в выпуске борной кислоты, что даст возможность ГОКу выполнять производственный план в полном объеме. По данным минпромторга региона, 30 августа работа обновленного цеха борной кислоты будет возобновлена, будут выпущены первые после ремонта 55 тонн продукции. За первые 6 месяцев года ГОК добыл более 480 тысяч тонн руды, что на 36% больше, чем за первое полугодие 2022 года. Переработано почти 524 тысячи тонн руды, выпущено более 48 тысяч тонн боропродукции, из них 47,2 тысячи тонн – борная кислота, 1 тысяча тонн – борный ангидрид. Ранее глава региона Олег Кожемяко сообщал, что несмотря на санкции, продукция предприятия востребована, ее стоимость растет. Заключен контракт на поставку в Белоруссию свыше 2 тысяч тонн борной кислоты. "Дальнегорский ГОК" – единственное предприятие в России, выпускающее борную кислоту. В номенклатуре также борат кальция, борный ангидрид гранулированный и датолитовый концентрат, используемые в химической и атомной промышленности, а также в военно-промышленном комплексе. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточенно около 3% мировых запасов бора.

https://ria.ru/20230807/genprokuratura-1888654598.html

https://ria.ru/20230804/obustroystvo-1888123442.html

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дальнегорский городской округ

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, белоруссия, дальнегорский городской округ, олег кожемяко, приморский край