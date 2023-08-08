https://ria.ru/20230808/priamure-1888764149.html

"Точки роста" откроются ещё в 30 школах Приамурья

"Точки роста" откроются ещё в 30 школах Приамурья - РИА Новости, 08.08.2023

"Точки роста" откроются ещё в 30 школах Приамурья

Образовательные центры "Точка роста" в сентябре откроются ещё в 30 школах Приамурья, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T05:42

2023-08-08T05:42

2023-08-08T05:42

амурская область

амурская область

октябрьский район

василий орлов (губернатор)

владимир путин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 авг – РИА Новости. Образовательные центры "Точка роста" в сентябре откроются ещё в 30 школах Приамурья, сообщает правительство Амурской области. На их создание в этом году из федерального и областного бюджетов направили 65,8 миллиона рублей. "Эти центры естественнонаучной и технологической направленности оборудованы цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии с современным оснащением. В распоряжении школьников ноутбуки, цифровые микроскопы, конструкторы для блочного программирования с датчиками и многое другое. Практика показала – "Точки роста" очень нравятся ребятам. Современное оборудование и интересные образовательные программы помогают детям учиться с удовольствием", - отметил губернатор области Василий Орлов. Центры естественнонаучной и технологической направленностей оборудуют благодаря национальному проекту "Образование", инициированному президентом Владимиром Путиным. Больше всего "Точек роста" в этом году откроется в Архаринском муниципальном округе – 3. По два центра оборудуют в школах Бурейского, Завитинского и Тамбовского муниципальных округов, Зейского и Октябрьского районов. В 2022 году в амурских школах заработали 29 "Точек роста". Теперь их общая численность по области составляет 156.

https://ria.ru/20230804/priamure-1888122000.html

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амурская область, октябрьский район, василий орлов (губернатор), владимир путин