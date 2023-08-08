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В Госдуме призвали ввести права на использование электровелосипедов - РИА Новости, 08.08.2023
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17:50 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/prava-1888912460.html
В Госдуме призвали ввести права на использование электровелосипедов
В Госдуме призвали ввести права на использование электровелосипедов - РИА Новости, 08.08.2023
В Госдуме призвали ввести права на использование электровелосипедов
Член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов (ЕР) заявил, что для предотвращения ДТП с участием электровелосипедов и электросамокатов необходимо, чтобы их РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:50
2023-08-08T17:50
общество
авто
госдума рф
виталий ефимов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов (ЕР) заявил, что для предотвращения ДТП с участием электровелосипедов и электросамокатов необходимо, чтобы их пользователи проходили обучение и получали соответствующие права, а также нужно определиться, где разрешается ездить на электронных средствах передвижения - по дороге общего пользования или по тротуару. "Во-первых, надо наконец определиться, где курьеры должны ездить - по тротуарам, то ли по дорогам общего пользования. А второй вопрос состоит в том, что, если по дорогам общего пользования, то они должны при себе иметь какие-либо права, чтобы знать, где можно поворачивать направо, налево, и как работает светофор. А права - значит надо учиться, хотя бы каким-то элементарным вопросам", - сказал Ефимов РИА Новости. Он также уточнил, что на индивидуальном электротранспорте должны быть номера, так как без них невозможно зафиксировать нарушения. Ранее по сообщению столичной прокуратуры стало известно, что суд заключил под стражу московского курьера, сбившего на электровелосипеде женщину-пешехода, которая позднее скончалась в больнице от травм.
https://ria.ru/20230802/shtraf-1887717481.html
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общество, авто, госдума рф, виталий ефимов
Общество, Авто, Госдума РФ, Виталий Ефимов
В Госдуме призвали ввести права на использование электровелосипедов

Депутат Ефимов призвал ввести права на вождение электровелосипедов и электросамокатов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМолодой человек катается на велосипеде по набережной Москвы
Молодой человек катается на велосипеде по набережной Москвы - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Молодой человек катается на велосипеде по набережной Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов (ЕР) заявил, что для предотвращения ДТП с участием электровелосипедов и электросамокатов необходимо, чтобы их пользователи проходили обучение и получали соответствующие права, а также нужно определиться, где разрешается ездить на электронных средствах передвижения - по дороге общего пользования или по тротуару.
"Во-первых, надо наконец определиться, где курьеры должны ездить - по тротуарам, то ли по дорогам общего пользования. А второй вопрос состоит в том, что, если по дорогам общего пользования, то они должны при себе иметь какие-либо права, чтобы знать, где можно поворачивать направо, налево, и как работает светофор. А права - значит надо учиться, хотя бы каким-то элементарным вопросам", - сказал Ефимов РИА Новости. Он также уточнил, что на индивидуальном электротранспорте должны быть номера, так как без них невозможно зафиксировать нарушения.
Ранее по сообщению столичной прокуратуры стало известно, что суд заключил под стражу московского курьера, сбившего на электровелосипеде женщину-пешехода, которая позднее скончалась в больнице от травм.
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