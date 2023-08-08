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"Все провалилось": украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:20 08.08.2023 (обновлено: 04:12 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/poteri-1888759733.html
"Все провалилось": украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ
"Все провалилось": украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
"Все провалилось": украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ
Украинское контрнаступление фактически провалилось, а понесённые потери оказались большими, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский разведчик, командир РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T03:20
2023-08-08T04:12
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
черниговская область
волноваха
владимир путин
нато
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинское контрнаступление фактически провалилось, а понесённые потери оказались большими, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий.Палия призвали из Черниговской области. В плен попал в окрестностях Волновахи 5 июля. По его словам, о задачах контрнаступления украинским военным фактически не рассказывали."Сказали, что нужно перерезать дорогу. А откуда и куда?" - рассказал он. По его словам, в украинской армии "разведка существует только на бумаге" и он, как разведчик, вообще не понимал своих задач. Контрнаступление развивалось очень медленно и фактически провалилось, считает Палий."Если за месяц (до его плена) наступление составило 4 или 5 километров, то это не контрнаступ, а я не знаю, что. И положить столько народу... Говорили, что прем тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой", - заявил он. Палий признал, что настроения среди его сослуживцев "не ахти". "Все понимают, что наша бригада — приманка", - рассказал разведчик. Как следствие, потери очень большие. "Например, первая рота 31-го механизированного батальона 31-й механизированный бригады — из 120 человек в строю оставался 21 человек вместе с командиром", - сообщил он. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". По данным Минобороны России на 4 августа, ВСУ за два месяца с начала "контрнаступления" потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887894875.html
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черниговская область
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безопасность, киев, черниговская область, волноваха, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Черниговская область, Волноваха, Владимир Путин, НАТО
"Все провалилось": украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ

Взятый в плен разведчик заявил о провале контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинское контрнаступление фактически провалилось, а понесённые потери оказались большими, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий.
Палия призвали из Черниговской области. В плен попал в окрестностях Волновахи 5 июля. По его словам, о задачах контрнаступления украинским военным фактически не рассказывали.
"Сказали, что нужно перерезать дорогу. А откуда и куда?" - рассказал он.
По его словам, в украинской армии "разведка существует только на бумаге" и он, как разведчик, вообще не понимал своих задач. Контрнаступление развивалось очень медленно и фактически провалилось, считает Палий.
«
"Если за месяц (до его плена) наступление составило 4 или 5 километров, то это не контрнаступ, а я не знаю, что. И положить столько народу... Говорили, что прем тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой", - заявил он.
Палий признал, что настроения среди его сослуживцев "не ахти". "Все понимают, что наша бригада — приманка", - рассказал разведчик.
Как следствие, потери очень большие. "Например, первая рота 31-го механизированного батальона 31-й механизированный бригады — из 120 человек в строю оставался 21 человек вместе с командиром", - сообщил он.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В ДНР рассказали о причинах замедления контрнаступления Киева
3 августа, 06:06
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
По данным Минобороны России на 4 августа, ВСУ за два месяца с начала "контрнаступления" потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевЧерниговская областьВолновахаВладимир ПутинНАТО
 
 
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