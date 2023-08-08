"Все провалилось": украинский пленный рассказал о больших потерях ВСУ
Взятый в плен разведчик заявил о провале контрнаступления ВСУ
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинское контрнаступление фактически провалилось, а понесённые потери оказались большими, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий.
Палия призвали из Черниговской области. В плен попал в окрестностях Волновахи 5 июля. По его словам, о задачах контрнаступления украинским военным фактически не рассказывали.
"Сказали, что нужно перерезать дорогу. А откуда и куда?" - рассказал он.
По его словам, в украинской армии "разведка существует только на бумаге" и он, как разведчик, вообще не понимал своих задач. Контрнаступление развивалось очень медленно и фактически провалилось, считает Палий.
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"Если за месяц (до его плена) наступление составило 4 или 5 километров, то это не контрнаступ, а я не знаю, что. И положить столько народу... Говорили, что прем тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой", - заявил он.
Палий признал, что настроения среди его сослуживцев "не ахти". "Все понимают, что наша бригада — приманка", - рассказал разведчик.
Как следствие, потери очень большие. "Например, первая рота 31-го механизированного батальона 31-й механизированный бригады — из 120 человек в строю оставался 21 человек вместе с командиром", - сообщил он.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
По данным Минобороны России на 4 августа, ВСУ за два месяца с начала "контрнаступления" потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.