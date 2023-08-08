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США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 08.08.2023 (обновлено: 20:48 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/pomosch-1888943858.html
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе - РИА Новости, 08.08.2023
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе, заявил во вторник официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:42
2023-08-08T20:48
специальная военная операция на украине
украина
государственный департамент сша
сша
россия
нато
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе, заявил во вторник официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер."Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину", - сообщил он на брифинге.При этом Миллер отказался раскрывать подробности о содержании нового пакета помощи, а также о возможных новых ракетных системах, которые обсуждаются Вашингтоном и Киевом.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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украина, государственный департамент сша, сша, россия, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Государственный департамент США, США, Россия, НАТО, Сергей Лавров
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе

Госдеп сообщил, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе, заявил во вторник официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину", - сообщил он на брифинге.
При этом Миллер отказался раскрывать подробности о содержании нового пакета помощи, а также о возможных новых ракетных системах, которые обсуждаются Вашингтоном и Киевом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
“Все плачевно”: в США сообщили Украине плохие новости о ВСУ
Вчера, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГосударственный департамент СШАСШАРоссияНАТОСергей Лавров
 
 
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