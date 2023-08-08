https://ria.ru/20230808/pomosch-1888943858.html

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе - РИА Новости, 08.08.2023

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе, заявил во вторник официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:42

2023-08-08T20:42

2023-08-08T20:48

специальная военная операция на украине

украина

государственный департамент сша

сша

россия

нато

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97d9dff964b0a1aeb2732c438388fc.jpg

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе, заявил во вторник официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер."Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину", - сообщил он на брифинге.При этом Миллер отказался раскрывать подробности о содержании нового пакета помощи, а также о возможных новых ракетных системах, которые обсуждаются Вашингтоном и Киевом.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230808/kontrnastuplenie-1888874934.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, государственный департамент сша, сша, россия, нато, сергей лавров