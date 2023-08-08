https://ria.ru/20230808/pomosch-1888855232.html

Запад дает Киеву старое оружие для видимости поддержки, заявили во Франции

Запад дает Киеву старое оружие для видимости поддержки, заявили во Франции - РИА Новости, 08.08.2023

Запад дает Киеву старое оружие для видимости поддержки, заявили во Франции

Запад отправляет на Украину зачастую устаревшее вооружение, избавляясь от него и создавая видимость помощи, рассказал РИА Новости бывший капитан французской... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:33

2023-08-08T14:33

2023-08-08T14:46

технологии

украина

сергей лавров

нато

f-16

су-34

су-27

киев

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ПАРИЖ, 8 авг – РИА Новости. Запад отправляет на Украину зачастую устаревшее вооружение, избавляясь от него и создавая видимость помощи, рассказал РИА Новости бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams. "Что касается поставок вооружений, сейчас все много говорят о танках. Но мы видим, что поставляются очень старые вооружения. Франция поставила легкие танки AMX-10RC, Великобритания поставила танки Challenger. Германия – тяжелые танки типа Leopard, это хорошие танки. Но они не сравнимы с российскими танками, которые намного легче и маневренней, русские не производят новые танки, они улучшают те, что уже были произведены. Это гораздо более эффективно, и мы это видим. AMX-10RC ничего не дают, их постоянно уничтожают, в том числе напрямую российской артиллерией, которая является королевой боев в России", - считает собеседник агентства. Он отметил, что Запад избавляется от устаревших вооружений, создавая видимость военной помощи Киеву. "На мой взгляд, эти поставки совершенно напрасны. Это пыль в глаза, они подпитывают конфликт и позволяют Украине думать, что Запад им помогает. На самом деле Запад будет воевать до последнего украинца, даже до последнего европейца", - сказал Плас. Комментируя возможные поставки Украине истребителей F-16, бывший военный указал на то, что они также малоэффективны. "Они очень старые, они не смогут в бою тягаться с СУ-34 или Су-27, это невозможно. Как и все, кто пытался воевать с Россией, англосаксы обломают зубы", - пояснил эксперт. Ранее сообщалось, что в первую партию, которую США намерены передать Киеву, могут войти шесть-восемь танков. Всего власти США намерены поставить Украине 31 Abrams старой модели M1A1. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230807/rakety-1888727493.html

https://ria.ru/20230801/tank-1887558199.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888694510.html

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технологии, украина, сергей лавров, нато, f-16, су-34, су-27, киев, россия, дмитрий песков