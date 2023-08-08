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Поляки жестоко избили молодого украинца и его мать

Поляки жестоко избили молодого украинца и его мать - РИА Новости, 08.08.2023

Поляки жестоко избили молодого украинца и его мать

В польском Бельск-Подляском трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать, сообщило Polskie Radio. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T04:58

2023-08-08T04:58

2023-08-08T11:05

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В польском Бельск-Подляском трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать, сообщило Polskie Radio.Инцидент произошел в конце июля в центре города. По данным местной полиции, между группой местных жителей и украинцем произошел "обмен мнениями", после которого последнего избили "руками и ногами". Пострадавшему попыталась помочь его мать, однако злоумышленники напали и на нее.Полицейские задержали на месте происшествия одного из нападавших, нетрезвого 33-летнего жителя города. После просмотра камер удалось установить и задержать двух других, ими оказались 42-летний мужчина и его 21-летний сын, также местные жители.Все троим грозит до трех лет тюрьмы. По данным следствия, инцидент не имел "национальной подоплеки".Ранее портал wPoznaniu.pl сообщил, что футбольные фанаты из Познани заставили извиниться на видео "за неподобающее поведение" группу молодых украинцев. В местной полиции заявили, что анализируют указанные записи.

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