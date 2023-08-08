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Поляки жестоко избили молодого украинца и его мать - РИА Новости, 08.08.2023
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04:58 08.08.2023 (обновлено: 11:05 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/polsha-1888762274.html
Поляки жестоко избили молодого украинца и его мать
Поляки жестоко избили молодого украинца и его мать - РИА Новости, 08.08.2023
Поляки жестоко избили молодого украинца и его мать
В польском Бельск-Подляском трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать, сообщило Polskie Radio. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T04:58
2023-08-08T11:05
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В польском Бельск-Подляском трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать, сообщило Polskie Radio.Инцидент произошел в конце июля в центре города. По данным местной полиции, между группой местных жителей и украинцем произошел "обмен мнениями", после которого последнего избили "руками и ногами". Пострадавшему попыталась помочь его мать, однако злоумышленники напали и на нее.Полицейские задержали на месте происшествия одного из нападавших, нетрезвого 33-летнего жителя города. После просмотра камер удалось установить и задержать двух других, ими оказались 42-летний мужчина и его 21-летний сын, также местные жители.Все троим грозит до трех лет тюрьмы. По данным следствия, инцидент не имел "национальной подоплеки".Ранее портал wPoznaniu.pl сообщил, что футбольные фанаты из Познани заставили извиниться на видео "за неподобающее поведение" группу молодых украинцев. В местной полиции заявили, что анализируют указанные записи.
https://ria.ru/20230730/skandal-1887140435.html
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Поляки жестоко избили молодого украинца и его мать

Polskie Radio: трое жителей Польши избили 20-летнего украинца и его мать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники польской полиции
Сотрудники польской полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники польской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В польском Бельск-Подляском трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать, сообщило Polskie Radio.
Инцидент произошел в конце июля в центре города. По данным местной полиции, между группой местных жителей и украинцем произошел "обмен мнениями", после которого последнего избили "руками и ногами". Пострадавшему попыталась помочь его мать, однако злоумышленники напали и на нее.
Полицейские задержали на месте происшествия одного из нападавших, нетрезвого 33-летнего жителя города. После просмотра камер удалось установить и задержать двух других, ими оказались 42-летний мужчина и его 21-летний сын, также местные жители.
Все троим грозит до трех лет тюрьмы. По данным следствия, инцидент не имел "национальной подоплеки".
Ранее портал wPoznaniu.pl сообщил, что футбольные фанаты из Познани заставили извиниться на видео "за неподобающее поведение" группу молодых украинцев. В местной полиции заявили, что анализируют указанные записи.
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