https://ria.ru/20230808/podrostok-1888897949.html

В Екатеринбурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки

В Екатеринбурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки - РИА Новости, 08.08.2023

В Екатеринбурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей 17-летней девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:09

2023-08-08T17:09

2023-08-08T17:10

происшествия

екатеринбург

россия

валерий горелых

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей 17-летней девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 октября включительно", – сказала собеседница агентства. По данным регионального управления СК РФ, вечером 6 августа в квартире дома по улице Надеждинской столицы Урала было обнаружено тело 17-летней девушки, по подозрению в убийстве задержан 15-летний местный житель, который написал явку с повинной, сознался в содеянном. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, трагедия произошла в однокомнатной квартире, расположенной в микрорайоне Сортировочный. Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить ссору не смогли. По одной из отрабатываемых версий, причиной убийства могла послужить ревность, отмечал Горелых.

https://ria.ru/20230805/izbienie-1888360372.html

https://ria.ru/20230718/devushka-1884783770.html

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происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)