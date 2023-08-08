Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 08.08.2023 (обновлено: 17:10 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/podrostok-1888897949.html
В Екатеринбурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки
В Екатеринбурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки - РИА Новости, 08.08.2023
В Екатеринбурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей 17-летней девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:09
2023-08-08T17:10
происшествия
екатеринбург
россия
валерий горелых
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей 17-летней девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 октября включительно", – сказала собеседница агентства. По данным регионального управления СК РФ, вечером 6 августа в квартире дома по улице Надеждинской столицы Урала было обнаружено тело 17-летней девушки, по подозрению в убийстве задержан 15-летний местный житель, который написал явку с повинной, сознался в содеянном. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, трагедия произошла в однокомнатной квартире, расположенной в микрорайоне Сортировочный. Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить ссору не смогли. По одной из отрабатываемых версий, причиной убийства могла послужить ревность, отмечал Горелых.
https://ria.ru/20230805/izbienie-1888360372.html
https://ria.ru/20230718/devushka-1884783770.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Валерий Горелых, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге арестовали подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки

В Екатеринбурге арестовали 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей девушки

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей 17-летней девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
«
"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 октября включительно", – сказала собеседница агентства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В Южно-Сахалинске подросток избил ребенка на спортплощадке
5 августа, 16:14
По данным регионального управления СК РФ, вечером 6 августа в квартире дома по улице Надеждинской столицы Урала было обнаружено тело 17-летней девушки, по подозрению в убийстве задержан 15-летний местный житель, который написал явку с повинной, сознался в содеянном.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, трагедия произошла в однокомнатной квартире, расположенной в микрорайоне Сортировочный. Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить ссору не смогли. По одной из отрабатываемых версий, причиной убийства могла послужить ревность, отмечал Горелых.
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег
18 июля, 09:09
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияВалерий ГорелыхСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала