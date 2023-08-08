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Киев бросает на Старомайорское неподготовленных бойцов, заявил пленный - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:00 08.08.2023 (обновлено: 07:01 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/plennyy-1888767707.html
Киев бросает на Старомайорское неподготовленных бойцов, заявил пленный
Киев бросает на Старомайорское неподготовленных бойцов, заявил пленный - РИА Новости, 08.08.2023
Киев бросает на Старомайорское неподготовленных бойцов, заявил пленный
Киев бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части, рассказал РИА Новости украинский пленный Юрий Герасимчук. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:00
2023-08-08T07:01
специальная военная операция на украине
киев
старомайорское
донецкая народная республика
владимир путин
нато
безопасность
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Киев бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части, рассказал РИА Новости украинский пленный Юрий Герасимчук. В начале августа он попал в плен в селе Старомайорское (ДНР), после того как абсолютно неподготовленным был отправлен на штурм - до этого он несколько месяцев охранял аэродром на западе Украины. "Если я никогда оружия перед тем в жизни не держал и не служил срочки (срочной службы),.. то какой из меня штурмовик?" - возмущается Герасимчук. Однако его часть с охраны аэропорта перебросили в Донбасс, чтобы участвовать в так называемом украинском контрнаступлении. По его предположению, Киеву не хватает частей, поэтому на передовую бросают совсем зелёных бойцов. "Нам не говорили, что мы будем штурмовиками. Нам сказали, что мы будем охранять уже отвоёванные территории. Либо максимум будем на обороне стоять… И уже на месте нам сказали: вы в курсе, что вы ДШР? Десантно-штурмовая рота", - рассказал он. По его словам, украинское командование не считается с потерями, которые неизбежны при таком низком качестве штурмовиков. Его командир, капитан по имени Гарик, так и сказал: "Мне все равно, не будет этих - пришлют следующих". Герасимчука и его сослуживцев забросили в село Старомайорское, они получили приказ продвинуться к определенному дому и там закрепиться. "Нас зашла группа в восемь человек. Все до одного зелёные… Я думаю, если берут таких зелёных, значит, не хватает обученных. Это ненормально", - признался Герасимчук. Наткнувшись на российских военных, группа Герасимчука сразу же сдалась в плен. Мужчина признался, что очень скучает по своему сыну, 10-летнему Максиму, и переживает, что тот не знает, что его отец жив. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230808/soledar-1888764910.html
https://ria.ru/20230808/soledar-1888764770.html
киев
старомайорское
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киев, старомайорское, донецкая народная республика, владимир путин, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, НАТО, Безопасность
Киев бросает на Старомайорское неподготовленных бойцов, заявил пленный

Пленный Герасимчук: Киев бросает на штурм Старомайорского неподготовленных бойцов

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Киев бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части, рассказал РИА Новости украинский пленный Юрий Герасимчук.
В начале августа он попал в плен в селе Старомайорское (ДНР), после того как абсолютно неподготовленным был отправлен на штурм - до этого он несколько месяцев охранял аэродром на западе Украины.
"Если я никогда оружия перед тем в жизни не держал и не служил срочки (срочной службы),.. то какой из меня штурмовик?" - возмущается Герасимчук.
Однако его часть с охраны аэропорта перебросили в Донбасс, чтобы участвовать в так называемом украинском контрнаступлении. По его предположению, Киеву не хватает частей, поэтому на передовую бросают совсем зелёных бойцов.
«
"Нам не говорили, что мы будем штурмовиками. Нам сказали, что мы будем охранять уже отвоёванные территории. Либо максимум будем на обороне стоять… И уже на месте нам сказали: вы в курсе, что вы ДШР? Десантно-штурмовая рота", - рассказал он.
По его словам, украинское командование не считается с потерями, которые неизбежны при таком низком качестве штурмовиков. Его командир, капитан по имени Гарик, так и сказал: "Мне все равно, не будет этих - пришлют следующих".
Герасимчука и его сослуживцев забросили в село Старомайорское, они получили приказ продвинуться к определенному дому и там закрепиться.
«
"Нас зашла группа в восемь человек. Все до одного зелёные… Я думаю, если берут таких зелёных, значит, не хватает обученных. Это ненормально", - признался Герасимчук.
Наткнувшись на российских военных, группа Герасимчука сразу же сдалась в плен.
Мужчина признался, что очень скучает по своему сыну, 10-летнему Максиму, и переживает, что тот не знает, что его отец жив.
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
ВСУ начали терять силы в районе Соледара, заявил доброволец
06:10
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Артиллеристы добровольческой бригады - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Добровольцы отразили около 40 атак Киева у Соледара
06:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинНАТОБезопасность
 
 
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