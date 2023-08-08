Киев бросает на Старомайорское неподготовленных бойцов, заявил пленный
Пленный Герасимчук: Киев бросает на штурм Старомайорского неподготовленных бойцов
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Киев бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части, рассказал РИА Новости украинский пленный Юрий Герасимчук.
В начале августа он попал в плен в селе Старомайорское (ДНР), после того как абсолютно неподготовленным был отправлен на штурм - до этого он несколько месяцев охранял аэродром на западе Украины.
"Если я никогда оружия перед тем в жизни не держал и не служил срочки (срочной службы),.. то какой из меня штурмовик?" - возмущается Герасимчук.
Однако его часть с охраны аэропорта перебросили в Донбасс, чтобы участвовать в так называемом украинском контрнаступлении. По его предположению, Киеву не хватает частей, поэтому на передовую бросают совсем зелёных бойцов.
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"Нам не говорили, что мы будем штурмовиками. Нам сказали, что мы будем охранять уже отвоёванные территории. Либо максимум будем на обороне стоять… И уже на месте нам сказали: вы в курсе, что вы ДШР? Десантно-штурмовая рота", - рассказал он.
По его словам, украинское командование не считается с потерями, которые неизбежны при таком низком качестве штурмовиков. Его командир, капитан по имени Гарик, так и сказал: "Мне все равно, не будет этих - пришлют следующих".
Герасимчука и его сослуживцев забросили в село Старомайорское, они получили приказ продвинуться к определенному дому и там закрепиться.
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"Нас зашла группа в восемь человек. Все до одного зелёные… Я думаю, если берут таких зелёных, значит, не хватает обученных. Это ненормально", - признался Герасимчук.
Наткнувшись на российских военных, группа Герасимчука сразу же сдалась в плен.
Мужчина признался, что очень скучает по своему сыну, 10-летнему Максиму, и переживает, что тот не знает, что его отец жив.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.