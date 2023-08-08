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План Китая по Украине реалистичнее предложений в Джидде, считает эксперт - РИА Новости, 08.08.2023
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17:31 08.08.2023 (обновлено: 17:32 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/plan-1888906624.html
План Китая по Украине реалистичнее предложений в Джидде, считает эксперт
План Китая по Украине реалистичнее предложений в Джидде, считает эксперт - РИА Новости, 08.08.2023
План Китая по Украине реалистичнее предложений в Джидде, считает эксперт
Выдвинутый ранее КНР план по Украине выглядит намного реалистичнее предложений, высказанных в ходе встречи в Джидде, рассказал РИА Новости нидерландский... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:31
2023-08-08T17:32
в мире
украина
цены на нефть
джидда
россия
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
брикс
нато
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Выдвинутый ранее КНР план по Украине выглядит намного реалистичнее предложений, высказанных в ходе встречи в Джидде, рассказал РИА Новости нидерландский геополитический эксперт Йост Нимёллер. В минувшие выходные 5-6 августа в Джидде проходили консультации по Украине. Участники встречи обсуждали способы мирного разрешения украинского конфликта. "Я гораздо больше верю в предложение, которое Китай высказал несколько месяцев назад и которое может привести к разделению Украины на восточную часть с регионом Донбасс на стороне России, нейтральную зону в Центральной Украине и запад Украины как остаток независимого государства", - сказал Нимёллер. По его мнению, рано или поздно все к этому придет, однако для этого потребуется много времени. Комментируя встречу в Джидде, эксперт сказал, что представители БРИКС и Саудовской Аравии наверняка сообщали России детали обсуждений, однако интерес к самой встрече был в мире был очень ограничен, достичь какого-либо прогресса на ней не удалось. "Между российскими и американскими дипломатами идут гораздо более важные дискуссии, причем в других местах. (Глава МИД РФ Сергей) Лавров много говорил в Нью-Йорке, когда был там, а представители ЦРУ, судя по всему, находятся в Москве, также участвуя в дискуссиях с Россией", - считает Нимёллер. Он отмечает, что при чтении статей крупных американских газет, как New York Times или Washington Post, можно заметить изменения настроений госдепа не в пользу Украины. "В "утечках НАТО" - как будто это были утечки - украинская армия критикуется за то, что она ведет операции "не так, как ей сказали в НАТО". Правительство США готовит поражение Украины", - заключает эксперт. Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Во время переговоров саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чем была проинформирована Москва, сообщало агентство DPA. Частью данного альтернативного плана, отличающегося от так называемого "мирного плана Зеленского" является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, ранее заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
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в мире, украина, цены на нефть, джидда, россия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), брикс, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Цены на нефть, Джидда, Россия, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), БРИКС, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
План Китая по Украине реалистичнее предложений в Джидде, считает эксперт

Нимеллер: план Китая по Украине реалистичнее предложений, высказанных на встрече в Джидде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Выдвинутый ранее КНР план по Украине выглядит намного реалистичнее предложений, высказанных в ходе встречи в Джидде, рассказал РИА Новости нидерландский геополитический эксперт Йост Нимёллер.
В минувшие выходные 5-6 августа в Джидде проходили консультации по Украине. Участники встречи обсуждали способы мирного разрешения украинского конфликта.
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"Я гораздо больше верю в предложение, которое Китай высказал несколько месяцев назад и которое может привести к разделению Украины на восточную часть с регионом Донбасс на стороне России, нейтральную зону в Центральной Украине и запад Украины как остаток независимого государства", - сказал Нимёллер.
По его мнению, рано или поздно все к этому придет, однако для этого потребуется много времени.
Комментируя встречу в Джидде, эксперт сказал, что представители БРИКС и Саудовской Аравии наверняка сообщали России детали обсуждений, однако интерес к самой встрече был в мире был очень ограничен, достичь какого-либо прогресса на ней не удалось.
«
"Между российскими и американскими дипломатами идут гораздо более важные дискуссии, причем в других местах. (Глава МИД РФ Сергей) Лавров много говорил в Нью-Йорке, когда был там, а представители ЦРУ, судя по всему, находятся в Москве, также участвуя в дискуссиях с Россией", - считает Нимёллер.
Он отмечает, что при чтении статей крупных американских газет, как New York Times или Washington Post, можно заметить изменения настроений госдепа не в пользу Украины.
«
"В "утечках НАТО" - как будто это были утечки - украинская армия критикуется за то, что она ведет операции "не так, как ей сказали в НАТО". Правительство США готовит поражение Украины", - заключает эксперт.
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Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей сообщало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Во время переговоров саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чем была проинформирована Москва, сообщало агентство DPA. Частью данного альтернативного плана, отличающегося от так называемого "мирного плана Зеленского" является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.
В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, ранее заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Власти Китая в феврале предложили свой план урегулирования конфликта Москвы и Киева. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
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В миреУкраинаЦены на нефтьДжиддаРоссияМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)БРИКСНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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