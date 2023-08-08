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Исследование показало, чем питаются россияне на работе - РИА Новости, 08.08.2023
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04:08 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/pitanie-1888760287.html
Исследование показало, чем питаются россияне на работе
Исследование показало, чем питаются россияне на работе - РИА Новости, 08.08.2023
Исследование показало, чем питаются россияне на работе
Почти две трети жителей России приносят на работу еду из дома, при этом за последний год больше половины россиян стали следить за своим питанием, а почти треть... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T04:08
2023-08-08T04:08
общество
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти две трети жителей России приносят на работу еду из дома, при этом за последний год больше половины россиян стали следить за своим питанием, а почти треть даже соблюдают диету, говорится в совместном исследовании сервиса "Работа.ру", "СберМаркетинга" и сервиса "ВкусВилл для бизнеса", которое есть у РИА Новости. "Больше половины россиян (69%) приносят еду с собой на работу. 20% опрошенных обедают в ближайших точках общепита. 13% участников опроса отмечают, что обедами обеспечивает работодатель. Еще 13% покупают готовую еду в продуктовых магазинах рядом с офисом. Только 4% россиян заказывают обеды в офис", - выяснили аналитики. Кроме того, "51% россиян стали следить за своим питанием в последний год. Еще 49% пока не готовы к таким пищевым изменениям". При этом на диете по медицинским показаниям и другим причинам сидят только 28% респондентов. Из них большинство (37%) отказываются от жаренного, треть (34%) исключают сахар из рациона, 23% находятся на низкокалорийном питании, а каждый пятый (21%) на медицинской диете. Помимо этого, россияне на диете придерживаются интервального голодания (13%), вегетарианства или веганства (7%), безуглеводного (6%), безглютенового (6%) и халяльного (4%) питания. "Только 2% опрошенных сыроеды. 16% участников опроса отметили другие диеты, которые они соблюдают: например, отказываются от молочных продуктов, соли или острого", - отметили эксперты. Они добавили, что 78% россиян диета помогает улучшить состояние, а вот 4% от нее чувствуют себя хуже. Питаясь на работе, россияне хотели бы иметь более сбалансированный рацион (33%), пить больше воды (29%), делать здоровый перекус вместо сладкого (26%). Также они хотят перестать кусочничать, начать обедать в одно время, отказаться от кофе и ограничить количество перекусов. Тем не менее почти треть (29%) ничего не хотят менять в своем рационе на работе. Также аналитики выяснили, что за своим рационом больше всех следят люди в возрасте 35-44 лет, а также 55-64 лет. При этом офисные работники, фрилансеры, самозанятые и пенсионеры чаще остальных уделяют внимание своему питанию. "Среди пользователей заметен тренд на здоровый образ жизни и качественные продукты... 63% готовы заплатить больше за экологически чистые продукты", - отметили аналитики.
https://ria.ru/20230628/golod-1880936576.html
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общество, россия
Общество, Россия
Исследование показало, чем питаются россияне на работе

"Работа.ру": две трети россиян питаются на работе едой из дома

© Fotolia / Ruslan MitinЛанч за рабочим местом
Ланч за рабочим местом - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Fotolia / Ruslan Mitin
Ланч за рабочим местом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти две трети жителей России приносят на работу еду из дома, при этом за последний год больше половины россиян стали следить за своим питанием, а почти треть даже соблюдают диету, говорится в совместном исследовании сервиса "Работа.ру", "СберМаркетинга" и сервиса "ВкусВилл для бизнеса", которое есть у РИА Новости.
"Больше половины россиян (69%) приносят еду с собой на работу. 20% опрошенных обедают в ближайших точках общепита. 13% участников опроса отмечают, что обедами обеспечивает работодатель. Еще 13% покупают готовую еду в продуктовых магазинах рядом с офисом. Только 4% россиян заказывают обеды в офис", - выяснили аналитики.
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Кроме того, "51% россиян стали следить за своим питанием в последний год. Еще 49% пока не готовы к таким пищевым изменениям". При этом на диете по медицинским показаниям и другим причинам сидят только 28% респондентов. Из них большинство (37%) отказываются от жаренного, треть (34%) исключают сахар из рациона, 23% находятся на низкокалорийном питании, а каждый пятый (21%) на медицинской диете.
Помимо этого, россияне на диете придерживаются интервального голодания (13%), вегетарианства или веганства (7%), безуглеводного (6%), безглютенового (6%) и халяльного (4%) питания. "Только 2% опрошенных сыроеды. 16% участников опроса отметили другие диеты, которые они соблюдают: например, отказываются от молочных продуктов, соли или острого", - отметили эксперты. Они добавили, что 78% россиян диета помогает улучшить состояние, а вот 4% от нее чувствуют себя хуже.
Питаясь на работе, россияне хотели бы иметь более сбалансированный рацион (33%), пить больше воды (29%), делать здоровый перекус вместо сладкого (26%). Также они хотят перестать кусочничать, начать обедать в одно время, отказаться от кофе и ограничить количество перекусов. Тем не менее почти треть (29%) ничего не хотят менять в своем рационе на работе.
Также аналитики выяснили, что за своим рационом больше всех следят люди в возрасте 35-44 лет, а также 55-64 лет. При этом офисные работники, фрилансеры, самозанятые и пенсионеры чаще остальных уделяют внимание своему питанию. "Среди пользователей заметен тренд на здоровый образ жизни и качественные продукты... 63% готовы заплатить больше за экологически чистые продукты", - отметили аналитики.
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