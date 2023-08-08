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Осенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят Году педагога и наставника

Осенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят Году педагога и наставника - РИА Новости, 08.08.2023

Осенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят Году педагога и наставника

Мультимедийный спектакль, который станет кульминацией традиционного Осеннего праздника фонтанов в Петергофе, в этом году будет посвящен Году педагога и... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:23

2023-08-08T15:23

2023-08-08T15:25

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Мультимедийный спектакль, который станет кульминацией традиционного Осеннего праздника фонтанов в Петергофе, в этом году будет посвящен Году педагога и наставника, сообщил во вторник государственный музей-заповедник "Петергоф". "Двадцать второго и 23 сентября состоится традиционный Осенний праздник фонтанов: мультимедийный спектакль "Наследники" – в честь Года педагога и наставника", - информирует музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Подробности праздничной программы пока не уточняются. Праздники фонтанов по традиции проводятся в Нижнем парке Петергофа весной и осенью. Так, весенний праздник фонтанов в мае 2023 года был приурочен к 300-летию показа императорской резиденции Петра Первого иностранным послам. В состав музея "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. В настоящее время в государственном музее-заповеднике "Петергоф" 32 музея, 414 гектаров парков и садов. Нижний парк украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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