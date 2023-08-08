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Исследование показало, на чем экономят россияне в отпуске - РИА Новости, 08.08.2023
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Туризм
 
07:55 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/otpusk-1888771557.html
Исследование показало, на чем экономят россияне в отпуске
Исследование показало, на чем экономят россияне в отпуске - РИА Новости, 08.08.2023
Исследование показало, на чем экономят россияне в отпуске
Больше 60% россиян в этом году стараются сократить свои расходы на отпуск, при этом аренда жилья, шоппинг и сувениры стали основными категориями для экономии,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:55
2023-08-08T07:55
туризм
общество
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Больше 60% россиян в этом году стараются сократить свои расходы на отпуск, при этом аренда жилья, шоппинг и сувениры стали основными категориями для экономии, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Зарплата.ру". "Выяснилось, что 61% участников ... стараются снизить свои расходы на отпуск в этом году", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2450 работающих жителей страны в возрасте от 25 до 55 лет. Так, среди основных статей экономии отпускного бюджета были отмечены: аренда жилья (23%), шоппинг (21%), сувениры из поездок и подарки (15%), билеты в место отдыха и обратно (14%), развлечения (9%), экскурсии (5%), транспортные расходы в месте пребывания (5%), питание (3%), мобильная связь (2%). При этом 3% заявили, что экономят на всем в поездке. "Шоппинг переместился с четвертой позиции на вторую, годом ранее 16% респондентов экономили на покупках во время отпуска. Также расходы на приобретение билетов переместились со второй позиции на четвертую, в минувшем году 19% урезали свои расходы на приобретение билетов. Кроме того, в этом году на третьей позиции оказалась покупка сувениров, в 2022 году эта статья расходов занимала пятое место (9% респондентов)", - подчеркнули аналитики. При этом исследование выявило и бюджеты, которые россияне выделили на отпуск в этом году. Почти 20% респондентов рассчитывают на 30-50 тысяч рублей, 17% - на 50-70 тысяч, по 13% - на сумму до 30 тысяч и 90-110 тысяч, чуть меньше (12%) - на 70-90 тысяч, 11% - на 110-130 тысяч. В свою очередь, бюджеты в 130-150 тысяч и свыше 150 тысяч рублей заложили 6% и 9% соответственно.
https://ria.ru/20230808/vakansiya-1888761698.html
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общество, россия
Туризм, Общество, Россия
Исследование показало, на чем экономят россияне в отпуске

"Зарплата.ру": россияне в отпуске в этом году чаще всего экономят на жилье и шоппинге

© iStock.com / macniakДевушка делает селфи
Девушка делает селфи - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© iStock.com / macniak
Девушка делает селфи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Больше 60% россиян в этом году стараются сократить свои расходы на отпуск, при этом аренда жилья, шоппинг и сувениры стали основными категориями для экономии, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Зарплата.ру".
"Выяснилось, что 61% участников ... стараются снизить свои расходы на отпуск в этом году", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2450 работающих жителей страны в возрасте от 25 до 55 лет.
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Так, среди основных статей экономии отпускного бюджета были отмечены: аренда жилья (23%), шоппинг (21%), сувениры из поездок и подарки (15%), билеты в место отдыха и обратно (14%), развлечения (9%), экскурсии (5%), транспортные расходы в месте пребывания (5%), питание (3%), мобильная связь (2%). При этом 3% заявили, что экономят на всем в поездке.
"Шоппинг переместился с четвертой позиции на вторую, годом ранее 16% респондентов экономили на покупках во время отпуска. Также расходы на приобретение билетов переместились со второй позиции на четвертую, в минувшем году 19% урезали свои расходы на приобретение билетов. Кроме того, в этом году на третьей позиции оказалась покупка сувениров, в 2022 году эта статья расходов занимала пятое место (9% респондентов)", - подчеркнули аналитики.
При этом исследование выявило и бюджеты, которые россияне выделили на отпуск в этом году. Почти 20% респондентов рассчитывают на 30-50 тысяч рублей, 17% - на 50-70 тысяч, по 13% - на сумму до 30 тысяч и 90-110 тысяч, чуть меньше (12%) - на 70-90 тысяч, 11% - на 110-130 тысяч. В свою очередь, бюджеты в 130-150 тысяч и свыше 150 тысяч рублей заложили 6% и 9% соответственно.
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