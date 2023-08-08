https://ria.ru/20230808/ostrov-1888762652.html

Застрявших на необитаемом острове в Приморье вывезли на материк

Застрявших на необитаемом острове в Приморье вывезли на материк - РИА Новости, 08.08.2023

Застрявших на необитаемом острове в Приморье вывезли на материк

Застрявших на острове Аскольд в Приморском крае участников научно-образовательного слета доставили в поселок Дунай на материке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T05:03

2023-08-08T05:03

2023-08-08T15:52

хорошие новости

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Застрявших на острове Аскольд в Приморском крае участников научно-образовательного слета доставили в поселок Дунай на материке, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.В понедельник в краевом Министерстве по делам ГО и ЧС рассказали, что 17 детей в возрасте от 12 до 15 лет не могут выбраться с острова Аскольд. Они участвовали в молодежном научно-образовательном слете, который завершился 5 августа. С тех пор погода не позволяла детям покинуть остров. По информации министерства, вместе с группой находились ученые и краеведы, всего девять взрослых. Дети были размещены в домиках на острове, у них есть запас воды, еда на неделю с расчетом на 50 человек и недельный запас топлива."В настоящее время все участники выезда на остров Аскольд доставлены в поселок городского типа Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам", — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.По информации пресс-службы, с острова на материк утром во вторник пришлось выполнить несколько рейсов. Первым на Большую землю вывезли пять человек. Необитаемый остров Аскольд находится в заливе Петра Великого. Регулярного сообщения между островом и материком нет.

https://ria.ru/20230801/spasenie-1887603330.html

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приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия