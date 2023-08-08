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"Это приговор". На Украине пришли в ужас из-за ошибки Зеленского

"Это приговор". На Украине пришли в ужас из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 08.08.2023

"Это приговор". На Украине пришли в ужас из-за ошибки Зеленского

Подорожание нефти на мировом рынке из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре России приведет к глобальному кризису, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:45

2023-08-08T15:45

2023-08-08T15:45

цены на нефть

украина

россия

керченский пролив

страна.ua

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

в мире

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Подорожание нефти на мировом рынке из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре России приведет к глобальному кризису, сообщает "Страна.ua"."Если бы на момент ударов движение судов остановилось, уже была бы цена в сто долларов за баррель, а может, и больше. Для мировой экономики это приговор: она такой дорогой нефти сейчас просто не выдержит и быстро начнет скатываться в рецессию. 90–93 доллара за баррель — это потолок, при котором экономики могут работать без рисков глобального кризиса", — говорится в материале.Эксперты также отметили, что атаки ВСУ по российским нефтяным объектам представляют собой палку о двух концах, поскольку рост цен на нефть влияет не только на мировую экономику, но и на саму Украину, что может нанести сильный удар по стране."Если нефть подорожает больше, чем до 90 долларов, то удар будет еще сильнее", — подытожили специалисты.Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки использовался надводный дрон с 450 килограммами тротила.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230808/udar-1888864948.html

украина

россия

керченский пролив

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цены на нефть, украина, россия, керченский пролив, страна.ua, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире