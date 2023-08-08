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"Это приговор". На Украине пришли в ужас из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 08.08.2023
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15:45 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/oshibka-1888873635.html
"Это приговор". На Украине пришли в ужас из-за ошибки Зеленского
"Это приговор". На Украине пришли в ужас из-за ошибки Зеленского - РИА Новости, 08.08.2023
"Это приговор". На Украине пришли в ужас из-за ошибки Зеленского
Подорожание нефти на мировом рынке из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре России приведет к глобальному кризису, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:45
2023-08-08T15:45
цены на нефть
украина
россия
керченский пролив
страна.ua
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Подорожание нефти на мировом рынке из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре России приведет к глобальному кризису, сообщает "Страна.ua".&quot;Если бы на момент ударов движение судов остановилось, уже была бы цена в сто долларов за баррель, а может, и больше. Для мировой экономики это приговор: она такой дорогой нефти сейчас просто не выдержит и быстро начнет скатываться в рецессию. 90–93 доллара за баррель — это потолок, при котором экономики могут работать без рисков глобального кризиса&quot;, — говорится в материале.Эксперты также отметили, что атаки ВСУ по российским нефтяным объектам представляют собой палку о двух концах, поскольку рост цен на нефть влияет не только на мировую экономику, но и на саму Украину, что может нанести сильный удар по стране.&quot;Если нефть подорожает больше, чем до 90 долларов, то удар будет еще сильнее&quot;, — подытожили специалисты.Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки использовался надводный дрон с 450 килограммами тротила.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина
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цены на нефть, украина, россия, керченский пролив, страна.ua, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире
Цены на нефть, Украина, Россия, Керченский пролив, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире
"Это приговор". На Украине пришли в ужас из-за ошибки Зеленского

Страна.ua: удары Украины по нефтяной инфраструктуре России приведут к глобальному кризису

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Подорожание нефти на мировом рынке из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре России приведет к глобальному кризису, сообщает "Страна.ua".
«

"Если бы на момент ударов движение судов остановилось, уже была бы цена в сто долларов за баррель, а может, и больше. Для мировой экономики это приговор: она такой дорогой нефти сейчас просто не выдержит и быстро начнет скатываться в рецессию. 90–93 доллара за баррель — это потолок, при котором экономики могут работать без рисков глобального кризиса", — говорится в материале.

Эксперты также отметили, что атаки ВСУ по российским нефтяным объектам представляют собой палку о двух концах, поскольку рост цен на нефть влияет не только на мировую экономику, но и на саму Украину, что может нанести сильный удар по стране.
«

"Если нефть подорожает больше, чем до 90 долларов, то удар будет еще сильнее", — подытожили специалисты.

Ранее в субботу украинское издание УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщало, что СБУ организовала ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива. По сведениям издания, для атаки использовался надводный дрон с 450 килограммами тротила.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине
15:07
 
Цены на нефтьУкраинаРоссияКерченский проливСтрана.uaВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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