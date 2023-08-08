https://ria.ru/20230808/osetiya-1888765452.html

В Южной Осетии заявили о больших надеждах на воссоединение с Россией

В Южной Осетии заявили о больших надеждах на воссоединение с Россией - РИА Новости, 08.08.2023

В Южной Осетии заявили о больших надеждах на воссоединение с Россией

Южная Осетия возлагает большие надежды на воссоединение с Россией, так как Северная и Южная Осетии являются единым народом, которые не мыслят своего... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T06:21

2023-08-08T06:21

2023-08-08T06:21

южная осетия

россия

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в мире

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ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Южная Осетия возлагает большие надежды на воссоединение с Россией, так как Северная и Южная Осетии являются единым народом, которые не мыслят своего существования друг без друга, заявил РИА Новости экс-спикер парламента и председатель партии "Единая Осетия" Алан Тадтаев. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. По словам Тадтаева, за 15 лет после нападения Грузии на Южную Осетию и признания её независимости в республике изменилось многое, но главным событием, которого ждут осетины, является воссоединение с Россией. "Большие надежды возлагаются на Российскую Федерацию, так как мы - разделенный народ Южной и Северной Осетии. Мы должны жить в одном политическом и социальном пространстве. У нас очень большие надежды на Российскую Федерацию, и мы ждем каких-то шагов по вхождению Южной Осетии в состав Российской Федерации как единого государства, потому как Южная и Северная Осетии - это единый народ, и мы не мыслим своего существования друг без друга", - сказал он. Тадтаев отметил, Южная Осетия во все времена являлась пророссийской. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20230808/osetiya-1888760861.html

https://ria.ru/20230808/osetiya-1888757044.html

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южная осетия, россия, грузия, единая осетия, в мире