В Южной Осетии заявили о больших надеждах на воссоединение с Россией
Глава партии "Единая Осетия" Тадтаев: Южная Осетия надеется на воссоединение с Россией
Рокский перевальный тоннель, соединяющий Россию с Южной Осетией. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Южная Осетия возлагает большие надежды на воссоединение с Россией, так как Северная и Южная Осетии являются единым народом, которые не мыслят своего существования друг без друга, заявил РИА Новости экс-спикер парламента и председатель партии "Единая Осетия" Алан Тадтаев.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
По словам Тадтаева, за 15 лет после нападения Грузии на Южную Осетию и признания её независимости в республике изменилось многое, но главным событием, которого ждут осетины, является воссоединение с Россией.
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"Большие надежды возлагаются на Российскую Федерацию, так как мы - разделенный народ Южной и Северной Осетии. Мы должны жить в одном политическом и социальном пространстве. У нас очень большие надежды на Российскую Федерацию, и мы ждем каких-то шагов по вхождению Южной Осетии в состав Российской Федерации как единого государства, потому как Южная и Северная Осетии - это единый народ, и мы не мыслим своего существования друг без друга", - сказал он.
Тадтаев отметил, Южная Осетия во все времена являлась пророссийской.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.