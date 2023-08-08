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Президент Южной Осетии оценил подвиг российских военных - РИА Новости, 08.08.2023
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01:59 08.08.2023 (обновлено: 05:32 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/osetiya-1888757044.html
Президент Южной Осетии оценил подвиг российских военных
Президент Южной Осетии оценил подвиг российских военных - РИА Новости, 08.08.2023
Президент Южной Осетии оценил подвиг российских военных
Народ Южной Осетии всегда будет помнить о подвиге российских военных во время грузинской агрессии в августе 2008 года, заявил президент республики Алан Гаглоев... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T01:59
2023-08-08T05:32
в мире
южная осетия
россия
грузия
алан гаглоев
марат кулахметов
леонид тибилов
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ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Народ Южной Осетии всегда будет помнить о подвиге российских военных во время грузинской агрессии в августе 2008 года, заявил президент республики Алан Гаглоев на церемонии у мемориального комплекса "Защитникам Южной Осетии".Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли ее гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона."Народ Южной Осетии всегда будет помнить о подвиге российских военных, всегда будет благодарен России и ее руководителям. Монумент, у которого мы сейчас стоим, — это не только память о тех событиях, о героях, сражавшихся за жизнь на земле Южной Осетии. Это также и символ российско-осетинского боевого содружества, единства, общей победы и верности нашему нерушимому союзу", - сказал Гаглоев.Глава республики отметил, что Южная Осетия неизменно хранит верность союзническому долгу и своей исторической памяти."Эта память всегда будет с нами, эту память мы обязаны бережно хранить и передать будущим поколениям. Всегда примером и образцом верности Родине, образцом беспримерного мужества и героизма будут наши защитники Отечества, поднявшиеся на бой с врагом. Благодаря их стойкости и отваге, терпению и любви к Родине удалось создать, укрепить и защитить свою государственность", - подчеркнул президент. Он отметил, что российские войска "успели на помощь истекающей кровью Южной Осетии и принудили агрессора к миру".Почтить память погибших в Цхинвале пришли сотни человек. В их числе представители руководства республики, посольства России в Южной Осетии во главе с Маратом Кулахметовым, экс-президенты республики Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, родственники российских военных, погибших в августе 2008 года. На церемонии почтили память погибших минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы и венки мемориалу.По информации госагентства "Рес", эти дни в Южной Осетии проходят памятные мероприятия, посвященные трагическим событиям августа 2008 года. Утром вторника руководство республики и гости возложат цветы к местам гибели защитников Южной Осетии, после чего посетят Музей сожженных душ в селении Тбет в Цхинвальском районе.В храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения по жертвам августовской войны. В Москве и Владикавказе также зажгут свечи в память о погибших мирных жителях Южной Осетии, защитниках Цхинвала, осетинских и российских военных миротворческих сил.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20230808/sukhum-1888755742.html
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в мире, южная осетия, россия, грузия, алан гаглоев, марат кулахметов, леонид тибилов
В мире, Южная Осетия, Россия, Грузия, Алан Гаглоев, Марат Кулахметов, Леонид Тибилов
Президент Южной Осетии оценил подвиг российских военных

Гаглоев: Южная Осетия всегда будет помнить подвиг военных России во время агрессии Грузии

© Sputnik / Наталья Айриян | Перейти в медиабанкПрезидента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
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Президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Народ Южной Осетии всегда будет помнить о подвиге российских военных во время грузинской агрессии в августе 2008 года, заявил президент республики Алан Гаглоев на церемонии у мемориального комплекса "Защитникам Южной Осетии".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли ее гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
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"Народ Южной Осетии всегда будет помнить о подвиге российских военных, всегда будет благодарен России и ее руководителям. Монумент, у которого мы сейчас стоим, — это не только память о тех событиях, о героях, сражавшихся за жизнь на земле Южной Осетии. Это также и символ российско-осетинского боевого содружества, единства, общей победы и верности нашему нерушимому союзу", - сказал Гаглоев.
Глава республики отметил, что Южная Осетия неизменно хранит верность союзническому долгу и своей исторической памяти.
«
"Эта память всегда будет с нами, эту память мы обязаны бережно хранить и передать будущим поколениям. Всегда примером и образцом верности Родине, образцом беспримерного мужества и героизма будут наши защитники Отечества, поднявшиеся на бой с врагом. Благодаря их стойкости и отваге, терпению и любви к Родине удалось создать, укрепить и защитить свою государственность", - подчеркнул президент.
Он отметил, что российские войска "успели на помощь истекающей кровью Южной Осетии и принудили агрессора к миру".
Почтить память погибших в Цхинвале пришли сотни человек. В их числе представители руководства республики, посольства России в Южной Осетии во главе с Маратом Кулахметовым, экс-президенты республики Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, родственники российских военных, погибших в августе 2008 года. На церемонии почтили память погибших минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы и венки мемориалу.
По информации госагентства "Рес", эти дни в Южной Осетии проходят памятные мероприятия, посвященные трагическим событиям августа 2008 года. Утром вторника руководство республики и гости возложат цветы к местам гибели защитников Южной Осетии, после чего посетят Музей сожженных душ в селении Тбет в Цхинвальском районе.
В храмах Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы пройдут поминальные богослужения по жертвам августовской войны. В Москве и Владикавказе также зажгут свечи в память о погибших мирных жителях Южной Осетии, защитниках Цхинвала, осетинских и российских военных миротворческих сил.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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