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В ГД попросили отменить региональные ограничения на проведение митингов

В ГД попросили отменить региональные ограничения на проведение митингов - РИА Новости, 08.08.2023

В ГД попросили отменить региональные ограничения на проведение митингов

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой дать рекомендации по отмене коронавирусных... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:32

2023-08-08T13:32

2023-08-08T13:32

россия

москва

владислав даванков

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

политика

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой дать рекомендации по отмене коронавирусных ограничений на проведение митингов и шествий в регионах России, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ и управлениям Роспотребнадзора в субъектах РФ отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов, шествий, пикетов", - говорится в документе. Как отметил Даванков, во многих регионах действует "режим повышенной готовности", из-за чего местные администрации запрещают митинги, шествия, пикеты, хотя при этом проводятся праздничные концерты. Он является кандидатом на выборах мэра Москвы, которые, как и местные выборы во многих субъектах РФ, состоятся в сентябре этого года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, москва, владислав даванков, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика