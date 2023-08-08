https://ria.ru/20230808/ogranichenie-1888839672.html
В ГД попросили отменить региональные ограничения на проведение митингов
В ГД попросили отменить региональные ограничения на проведение митингов - РИА Новости, 08.08.2023
В ГД попросили отменить региональные ограничения на проведение митингов
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой дать рекомендации по отмене коронавирусных... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:32
2023-08-08T13:32
2023-08-08T13:32
россия
москва
владислав даванков
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
политика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой дать рекомендации по отмене коронавирусных ограничений на проведение митингов и шествий в регионах России, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ и управлениям Роспотребнадзора в субъектах РФ отменить коронавирусные ограничения на проведение митингов, шествий, пикетов", - говорится в документе. Как отметил Даванков, во многих регионах действует "режим повышенной готовности", из-за чего местные администрации запрещают митинги, шествия, пикеты, хотя при этом проводятся праздничные концерты. Он является кандидатом на выборах мэра Москвы, которые, как и местные выборы во многих субъектах РФ, состоятся в сентябре этого года.
https://ria.ru/20230721/vaktsinatsiya-1885606031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владислав даванков, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика
Россия, Москва, Владислав Даванков, Татьяна Голикова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ, Политика
В ГД попросили отменить региональные ограничения на проведение митингов
Даванков попросил отменить региональные коронавирусные ограничения на проведение митингов