Байдену пришлось исправляться после оговорки о количестве чудес света
Байдену пришлось исправляться после очередной оговорки о количестве чудес света
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену пришлось исправляться в ходе выступления, когда он оговорился о количестве чудес света.
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"Большой каньон - одно из девяти чудес света, подумайте об этом, это удивительно. Известный во всем мире символ Америки... На самом деле, я сказал девять, но он один из семи чудес света", - сказал Байден в ходе своего выступления.
Большой каньон не входит в список семи древних чудес света, а в семь чудес природы включается в основном в США.
Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме.
В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость.
В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.