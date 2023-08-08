https://ria.ru/20230808/ogovorka-1888953532.html

Байдену пришлось исправляться после оговорки о количестве чудес света

Байдену пришлось исправляться после оговорки о количестве чудес света - РИА Новости, 08.08.2023

Байдену пришлось исправляться после оговорки о количестве чудес света

Президенту США Джо Байдену пришлось исправляться в ходе выступления, когда он оговорился о количестве чудес света. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T22:46

2023-08-08T22:46

2023-08-08T22:46

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену пришлось исправляться в ходе выступления, когда он оговорился о количестве чудес света. "Большой каньон - одно из девяти чудес света, подумайте об этом, это удивительно. Известный во всем мире символ Америки... На самом деле, я сказал девять, но он один из семи чудес света", - сказал Байден в ходе своего выступления. Большой каньон не входит в список семи древних чудес света, а в семь чудес природы включается в основном в США. Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.

https://ria.ru/20230712/bayden-1883859127.html

https://ria.ru/20230629/bayden-1881120019.html

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в мире, сша, джо байден, америка, индия, нарендра моди