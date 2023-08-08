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ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами, заявил Ганчев
ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами, заявил Ганчев - РИА Новости, 08.08.2023
ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами, заявил Ганчев
Вооруженные силы Украины усилили обстрелы подконтрольных России населенных пунктов Харьковской области, используя снаряды иностранного образца и кассетные... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:46
2023-08-08T18:46
2023-08-08T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Украины усилили обстрелы подконтрольных России населенных пунктов Харьковской области, используя снаряды иностранного образца и кассетные боеприпасы, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем телеграм-канале."Сегодня посетил несколько населенных пунктов в Харьковской области. Лично убедился в обстановке. Обстрелы не прекращаются ни на минуту. Более того, они усилились. Последние пару недель мы наблюдаем, как с украинской стороны по нашим поселкам прилетают снаряды, преимущественно иностранного образца. Активно используются кассетные боеприпасы", - написал он.По его словам, беспрерывность обстрелов и их беспорядочность вызвана тем, что "ВСУ боятся". "Наши бойцы продавливают их позиции и гонят нацистов в глубь Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, российские военнослужащие заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана. В целом линия фронта продвинулась на несколько километров в нашу пользу", - пояснил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ усилили обстрелы Харьковской области, используя кассетные боеприпасы