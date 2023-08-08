https://ria.ru/20230808/obstrely-1888926266.html

ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами, заявил Ганчев

ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами, заявил Ганчев - РИА Новости, 08.08.2023

ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами, заявил Ганчев

Вооруженные силы Украины усилили обстрелы подконтрольных России населенных пунктов Харьковской области, используя снаряды иностранного образца и кассетные... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T18:46

2023-08-08T18:46

2023-08-08T18:46

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Украины усилили обстрелы подконтрольных России населенных пунктов Харьковской области, используя снаряды иностранного образца и кассетные боеприпасы, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем телеграм-канале."Сегодня посетил несколько населенных пунктов в Харьковской области. Лично убедился в обстановке. Обстрелы не прекращаются ни на минуту. Более того, они усилились. Последние пару недель мы наблюдаем, как с украинской стороны по нашим поселкам прилетают снаряды, преимущественно иностранного образца. Активно используются кассетные боеприпасы", - написал он.По его словам, беспрерывность обстрелов и их беспорядочность вызвана тем, что "ВСУ боятся". "Наши бойцы продавливают их позиции и гонят нацистов в глубь Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, российские военнослужащие заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана. В целом линия фронта продвинулась на несколько километров в нашу пользу", - пояснил он.

https://ria.ru/20230807/zhertvy-1888552247.html

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, украина