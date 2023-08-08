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ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами, заявил Ганчев - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:46 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/obstrely-1888926266.html
ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами, заявил Ганчев
ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами, заявил Ганчев - РИА Новости, 08.08.2023
ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами, заявил Ганчев
Вооруженные силы Украины усилили обстрелы подконтрольных России населенных пунктов Харьковской области, используя снаряды иностранного образца и кассетные... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:46
2023-08-08T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Украины усилили обстрелы подконтрольных России населенных пунктов Харьковской области, используя снаряды иностранного образца и кассетные боеприпасы, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем телеграм-канале.&quot;Сегодня посетил несколько населенных пунктов в Харьковской области. Лично убедился в обстановке. Обстрелы не прекращаются ни на минуту. Более того, они усилились. Последние пару недель мы наблюдаем, как с украинской стороны по нашим поселкам прилетают снаряды, преимущественно иностранного образца. Активно используются кассетные боеприпасы&quot;, - написал он.По его словам, беспрерывность обстрелов и их беспорядочность вызвана тем, что "ВСУ боятся". "Наши бойцы продавливают их позиции и гонят нацистов в глубь Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, российские военнослужащие заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана. В целом линия фронта продвинулась на несколько километров в нашу пользу", - пояснил он.
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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ усилили обстрелы Харьковской области, используя кассетные боеприпасы

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Украины усилили обстрелы подконтрольных России населенных пунктов Харьковской области, используя снаряды иностранного образца и кассетные боеприпасы, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем телеграм-канале.
«

"Сегодня посетил несколько населенных пунктов в Харьковской области. Лично убедился в обстановке. Обстрелы не прекращаются ни на минуту. Более того, они усилились. Последние пару недель мы наблюдаем, как с украинской стороны по нашим поселкам прилетают снаряды, преимущественно иностранного образца. Активно используются кассетные боеприпасы", - написал он.

По его словам, беспрерывность обстрелов и их беспорядочность вызвана тем, что "ВСУ боятся". "Наши бойцы продавливают их позиции и гонят нацистов в глубь Харьковской области. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, российские военнослужащие заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана. В целом линия фронта продвинулась на несколько километров в нашу пользу", - пояснил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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