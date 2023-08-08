https://ria.ru/20230808/obstrel-1888960116.html

Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами - РИА Новости, 08.08.2023

Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами

Украинские войска открыли огонь по Лисичанску в Луганской Народной Республике кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости депутат народного совета ЛНР, ушедший РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T23:57

2023-08-08T23:57

2023-08-08T23:57

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Лисичанску в Луганской Народной Республике кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости депутат народного совета ЛНР, ушедший добровольцем на фронт Юрий Юров. "Противник ведет обстрел окраин города Лисичанск из ствольной артиллерии, используются кассетные боеприпасы. Данных о жертвах и разрушениях пока нет", - сообщил Юров, выполняющий ряд задач на данном направлении в Донбассе.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

лисичанск

луганская народная республика

донбасс

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лисичанск, луганская народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины