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Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами
Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами
Украинские войска открыли огонь по Лисичанску в Луганской Народной Республике кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости депутат народного совета ЛНР, ушедший РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:57
2023-08-08T23:57
2023-08-08T23:57
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Лисичанску в Луганской Народной Республике кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости депутат народного совета ЛНР, ушедший добровольцем на фронт Юрий Юров. "Противник ведет обстрел окраин города Лисичанск из ствольной артиллерии, используются кассетные боеприпасы. Данных о жертвах и разрушениях пока нет", - сообщил Юров, выполняющий ряд задач на данном направлении в Донбассе.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами
Депутат ЛНР Юров: ВСУ открыли огонь по окраинам Лисичанска, используя кассетные боеприпасы