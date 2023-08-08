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Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:57 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/obstrel-1888960116.html
Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами
Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами
Украинские войска открыли огонь по Лисичанску в Луганской Народной Республике кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости депутат народного совета ЛНР, ушедший РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:57
2023-08-08T23:57
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Лисичанску в Луганской Народной Республике кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости депутат народного совета ЛНР, ушедший добровольцем на фронт Юрий Юров. &quot;Противник ведет обстрел окраин города Лисичанск из ствольной артиллерии, используются кассетные боеприпасы. Данных о жертвах и разрушениях пока нет&quot;, - сообщил Юров, выполняющий ряд задач на данном направлении в Донбассе.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
лисичанск
луганская народная республика
донбасс
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Лисичанск кассетными боеприпасами

Депутат ЛНР Юров: ВСУ открыли огонь по окраинам Лисичанска, используя кассетные боеприпасы

© Фото : Администрация ЛисичанскаПоследствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Администрация Лисичанска
Последствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Лисичанску в Луганской Народной Республике кассетными боеприпасами, сообщил РИА Новости депутат народного совета ЛНР, ушедший добровольцем на фронт Юрий Юров.
«

"Противник ведет обстрел окраин города Лисичанск из ствольной артиллерии, используются кассетные боеприпасы. Данных о жертвах и разрушениях пока нет", - сообщил Юров, выполняющий ряд задач на данном направлении в Донбассе.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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