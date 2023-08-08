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При обстреле брянского поселка повреждены несколько домов - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:24 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/obstrel-1888956479.html
При обстреле брянского поселка повреждены несколько домов
При обстреле брянского поселка повреждены несколько домов - РИА Новости, 08.08.2023
При обстреле брянского поселка повреждены несколько домов
Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадавших нет, повреждены несколько домов, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:24
2023-08-08T23:24
специальная военная операция на украине
трубчевский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадавших нет, повреждены несколько домов, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. "ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения: нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей", – написал губернатор.Он уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
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трубчевский район
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трубчевский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Трубчевский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При обстреле брянского поселка повреждены несколько домов

Богомаз: при обстреле ВСУ брянского поселка Белая Березка повреждены дома и предприятие

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадавших нет, повреждены несколько домов, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«
"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения: нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей", – написал губернатор.
Он уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеТрубчевский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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