https://ria.ru/20230808/obstrel-1888956479.html
При обстреле брянского поселка повреждены несколько домов
При обстреле брянского поселка повреждены несколько домов - РИА Новости, 08.08.2023
При обстреле брянского поселка повреждены несколько домов
Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадавших нет, повреждены несколько домов, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:24
2023-08-08T23:24
2023-08-08T23:24
специальная военная операция на украине
трубчевский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадавших нет, повреждены несколько домов, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. "ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения: нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей", – написал губернатор.Он уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html
трубчевский район
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трубчевский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Трубчевский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При обстреле брянского поселка повреждены несколько домов
Богомаз: при обстреле ВСУ брянского поселка Белая Березка повреждены дома и предприятие