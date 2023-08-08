https://ria.ru/20230808/obstrel-1888956479.html

При обстреле брянского поселка повреждены несколько домов

При обстреле брянского поселка повреждены несколько домов - РИА Новости, 08.08.2023

При обстреле брянского поселка повреждены несколько домов

Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадавших нет, повреждены несколько домов, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T23:24

2023-08-08T23:24

2023-08-08T23:24

специальная военная операция на украине

трубчевский район

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, пострадавших нет, повреждены несколько домов, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. "ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения: нескольких жилых домов, хозяйственных построек, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов, а также нескольких личных автомобилей", – написал губернатор.Он уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html

трубчевский район

брянская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

трубчевский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины