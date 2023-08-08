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Украинские войска обстреляли оживленный квартал в центре Донецка

Украинские войска обстреляли оживленный квартал в центре Донецка - РИА Новости, 08.08.2023

Украинские войска обстреляли оживленный квартал в центре Донецка

Украинские военные нанесли удары из ствольной артиллерии по центру Донецка - под обстрел попал оживленный квартал с транспортной развязкой, поврежден... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:51

2023-08-08T20:51

2023-08-08T20:51

специальная военная операция на украине

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украина

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные нанесли удары из ствольной артиллерии по центру Донецка - под обстрел попал оживленный квартал с транспортной развязкой, поврежден многоквартирный жилой дом, один из снарядов упал на остановку общественного транспорта, по счастливой случайности жертв удалось избежать, передает корреспондент РИА Новости. "Прилетело прямо под мой подъезд: я на девятом этаже живу, прошило мне балкон, лежат осколки асфальта на подоконнике. Вот за магазином "Изумруд" тоже есть попадание, и вот за конечной "восьмерки" (маршрут общественного транспорта - ред.) тоже есть. Я насчитал около восьми прилетов", - рассказал местный житель, который стал свидетелем обстрела. За истекшие сутки представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны украинских военных. Повреждены 3 жилых домостроения а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина