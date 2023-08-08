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Украинские войска обстреляли оживленный квартал в центре Донецка - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:51 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/obstrel-1888944566.html
Украинские войска обстреляли оживленный квартал в центре Донецка
Украинские войска обстреляли оживленный квартал в центре Донецка - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские войска обстреляли оживленный квартал в центре Донецка
Украинские военные нанесли удары из ствольной артиллерии по центру Донецка - под обстрел попал оживленный квартал с транспортной развязкой, поврежден... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:51
2023-08-08T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные нанесли удары из ствольной артиллерии по центру Донецка - под обстрел попал оживленный квартал с транспортной развязкой, поврежден многоквартирный жилой дом, один из снарядов упал на остановку общественного транспорта, по счастливой случайности жертв удалось избежать, передает корреспондент РИА Новости. "Прилетело прямо под мой подъезд: я на девятом этаже живу, прошило мне балкон, лежат осколки асфальта на подоконнике. Вот за магазином "Изумруд" тоже есть попадание, и вот за конечной "восьмерки" (маршрут общественного транспорта - ред.) тоже есть. Я насчитал около восьми прилетов", - рассказал местный житель, который стал свидетелем обстрела. За истекшие сутки представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны украинских военных. Повреждены 3 жилых домостроения а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска обстреляли оживленный квартал в центре Донецка

Под обстрел попал оживленный квартал с транспортной развязкой в центре Донецка

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramВ Донецке после обстрела
В Донецке после обстрела - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
В Донецке после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные нанесли удары из ствольной артиллерии по центру Донецка - под обстрел попал оживленный квартал с транспортной развязкой, поврежден многоквартирный жилой дом, один из снарядов упал на остановку общественного транспорта, по счастливой случайности жертв удалось избежать, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Прилетело прямо под мой подъезд: я на девятом этаже живу, прошило мне балкон, лежат осколки асфальта на подоконнике. Вот за магазином "Изумруд" тоже есть попадание, и вот за конечной "восьмерки" (маршрут общественного транспорта - ред.) тоже есть. Я насчитал около восьми прилетов", - рассказал местный житель, который стал свидетелем обстрела.
За истекшие сутки представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны украинских военных. Повреждены 3 жилых домостроения а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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