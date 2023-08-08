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Украинские войска обстреляли оживленный квартал в центре Донецка
Украинские войска обстреляли оживленный квартал в центре Донецка - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские войска обстреляли оживленный квартал в центре Донецка
Украинские военные нанесли удары из ствольной артиллерии по центру Донецка - под обстрел попал оживленный квартал с транспортной развязкой, поврежден... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:51
2023-08-08T20:51
2023-08-08T20:51
специальная военная операция на украине
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украина
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские военные нанесли удары из ствольной артиллерии по центру Донецка - под обстрел попал оживленный квартал с транспортной развязкой, поврежден многоквартирный жилой дом, один из снарядов упал на остановку общественного транспорта, по счастливой случайности жертв удалось избежать, передает корреспондент РИА Новости. "Прилетело прямо под мой подъезд: я на девятом этаже живу, прошило мне балкон, лежат осколки асфальта на подоконнике. Вот за магазином "Изумруд" тоже есть попадание, и вот за конечной "восьмерки" (маршрут общественного транспорта - ред.) тоже есть. Я насчитал около восьми прилетов", - рассказал местный житель, который стал свидетелем обстрела. За истекшие сутки представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны украинских военных. Повреждены 3 жилых домостроения а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина
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Украинские войска обстреляли оживленный квартал в центре Донецка
Под обстрел попал оживленный квартал с транспортной развязкой в центре Донецка