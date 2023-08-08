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В Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно - РИА Новости, 08.08.2023
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В Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно
В Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно - РИА Новости, 08.08.2023
В Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно
Железнодорожное полотно в Макеевке в ДНР повреждено из-за обстрелов, сообщил мэр города Владислав Ключаров в своём телеграмм-канале. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:49
2023-08-08T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Железнодорожное полотно в Макеевке в ДНР повреждено из-за обстрелов, сообщил мэр города Владислав Ключаров в своём телеграмм-канале."В посёлке городского типа Криничная в результате обстрела зафиксировано повреждение железнодорожного полотна. Движение подвижного состава временно приостановлено", - сообщил Ключаров.Ремонтные службы производят восстановление железной дороги. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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макеевка
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк
В Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно

Ключаров: в поселке Криничная в Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Железнодорожные пути. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Железнодорожное полотно в Макеевке в ДНР повреждено из-за обстрелов, сообщил мэр города Владислав Ключаров в своём телеграмм-канале.
«
"В посёлке городского типа Криничная в результате обстрела зафиксировано повреждение железнодорожного полотна. Движение подвижного состава временно приостановлено", - сообщил Ключаров.
Ремонтные службы производят восстановление железной дороги.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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