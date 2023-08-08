https://ria.ru/20230808/obstrel-1888936682.html
В Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно
В Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно - РИА Новости, 08.08.2023
В Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно
Железнодорожное полотно в Макеевке в ДНР повреждено из-за обстрелов, сообщил мэр города Владислав Ключаров в своём телеграмм-канале. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:49
2023-08-08T19:49
2023-08-08T19:49
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Железнодорожное полотно в Макеевке в ДНР повреждено из-за обстрелов, сообщил мэр города Владислав Ключаров в своём телеграмм-канале."В посёлке городского типа Криничная в результате обстрела зафиксировано повреждение железнодорожного полотна. Движение подвижного состава временно приостановлено", - сообщил Ключаров.Ремонтные службы производят восстановление железной дороги. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20230808/ugroza-1888780478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно
Ключаров: в поселке Криничная в Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно