https://ria.ru/20230808/obstrel-1888936682.html

В Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно

В Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно - РИА Новости, 08.08.2023

В Макеевке после обстрела повреждено железнодорожное полотно

Железнодорожное полотно в Макеевке в ДНР повреждено из-за обстрелов, сообщил мэр города Владислав Ключаров в своём телеграмм-канале. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:49

2023-08-08T19:49

2023-08-08T19:49

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Железнодорожное полотно в Макеевке в ДНР повреждено из-за обстрелов, сообщил мэр города Владислав Ключаров в своём телеграмм-канале."В посёлке городского типа Криничная в результате обстрела зафиксировано повреждение железнодорожного полотна. Движение подвижного состава временно приостановлено", - сообщил Ключаров.Ремонтные службы производят восстановление железной дороги. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20230808/ugroza-1888780478.html

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донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, донецк