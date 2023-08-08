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ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.08.2023
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19:24 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/obstrel-1888932420.html
ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку
ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.08.2023
ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам и центру Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:24
2023-08-08T19:24
в мире
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
справки
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам и центру Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра; 18.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Через пять минут украинские войска снова подвергли обстрелу Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230808/bolnitsa-1888913606.html
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в мире, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, справки, украина
В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Справки, Украина
ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку

ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по районам и центру Донецка

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам и центру Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра; 18.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
При обстреле Донецка повреждено здание больницы
Вчера, 17:53
Через пять минут украинские войска снова подвергли обстрелу Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В ДНР сотрудники Октябрьской РЭС получили ранения при обстреле
Вчера, 17:57
 
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