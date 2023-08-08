https://ria.ru/20230808/obstrel-1888932420.html

ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку

ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.08.2023

ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам и центру Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T19:24

2023-08-08T19:24

2023-08-08T19:24

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам и центру Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра; 18.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Через пять минут украинские войска снова подвергли обстрелу Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230808/bolnitsa-1888913606.html

https://ria.ru/20230808/dnr-1888914976.html

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в мире, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, справки, украина