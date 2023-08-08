Рейтинг@Mail.ru
В Донецке при обстреле повреждены две шахты - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 08.08.2023 (обновлено: 15:11 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/obstrel-1888865163.html
В Донецке при обстреле повреждены две шахты
В Донецке при обстреле повреждены две шахты - РИА Новости, 08.08.2023
В Донецке при обстреле повреждены две шахты
Две шахты получили повреждения в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:08
2023-08-08T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
министерство угля и энергетики днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_7716b87f0b369c81ba03eb7eef59bfa5.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Две шахты получили повреждения в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале ведомства.&quot;В 11.59, в результате очередного обстрела Донецка, было повреждено остекление в цехе электроремонтного участка шахты имени А.А. Скочинского и в здании стройцеха и кузни шахты имени Е.Т. Абакумова ГУП ДНР &quot;Донецкая угольная энергетическая компания&quot;, - говорится в сообщении.В министерстве угля и энергетики ДНР добавили, что никто из сотрудников шахт не пострадал, оба предприятия продолжают работать.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_5ac8eedf804504da6a0739c901ccc0ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство угля и энергетики днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство угля и энергетики ДНР
В Донецке при обстреле повреждены две шахты

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ две шахты получили повреждения, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Две шахты получили повреждения в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале ведомства.
«

"В 11.59, в результате очередного обстрела Донецка, было повреждено остекление в цехе электроремонтного участка шахты имени А.А. Скочинского и в здании стройцеха и кузни шахты имени Е.Т. Абакумова ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - говорится в сообщении.

В министерстве угля и энергетики ДНР добавили, что никто из сотрудников шахт не пострадал, оба предприятия продолжают работать.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Песков: оснований для заключения соглашения с Украиной нет
6 августа, 16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство угля и энергетики ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала