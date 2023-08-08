https://ria.ru/20230808/obstrel-1888865163.html
В Донецке при обстреле повреждены две шахты
В Донецке при обстреле повреждены две шахты - РИА Новости, 08.08.2023
В Донецке при обстреле повреждены две шахты
Две шахты получили повреждения в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:08
2023-08-08T15:08
2023-08-08T15:11
специальная военная операция на украине
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украина
министерство угля и энергетики днр
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Две шахты получили повреждения в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале ведомства."В 11.59, в результате очередного обстрела Донецка, было повреждено остекление в цехе электроремонтного участка шахты имени А.А. Скочинского и в здании стройцеха и кузни шахты имени Е.Т. Абакумова ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - говорится в сообщении.В министерстве угля и энергетики ДНР добавили, что никто из сотрудников шахт не пострадал, оба предприятия продолжают работать.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство угля и энергетики ДНР
В Донецке при обстреле повреждены две шахты
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ две шахты получили повреждения, пострадавших нет