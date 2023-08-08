https://ria.ru/20230808/obstrel-1888865163.html

В Донецке при обстреле повреждены две шахты

В Донецке при обстреле повреждены две шахты - РИА Новости, 08.08.2023

В Донецке при обстреле повреждены две шахты

Две шахты получили повреждения в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:08

2023-08-08T15:08

2023-08-08T15:11

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донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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министерство угля и энергетики днр

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Две шахты получили повреждения в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале ведомства."В 11.59, в результате очередного обстрела Донецка, было повреждено остекление в цехе электроремонтного участка шахты имени А.А. Скочинского и в здании стройцеха и кузни шахты имени Е.Т. Абакумова ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", - говорится в сообщении.В министерстве угля и энергетики ДНР добавили, что никто из сотрудников шахт не пострадал, оба предприятия продолжают работать.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство угля и энергетики днр