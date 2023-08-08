https://ria.ru/20230808/obstrel-1888841543.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.08.2023

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:39

2023-08-08T13:39

2023-08-08T13:39

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 13.10 и 13.20 украинские войска выпустили по Кировскому району в общей сложности семь снарядов такого же калибра. Куйбышевский район находится в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк