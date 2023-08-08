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В Донецке при обстреле пострадал водитель мусоровоза

В Донецке при обстреле пострадал водитель мусоровоза - РИА Новости, 08.08.2023

В Донецке при обстреле пострадал водитель мусоровоза

Мусоровоз попал в Донецке под обстрел со стороны украинских войск, пострадал водитель автомобиля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:07

2023-08-08T13:07

2023-08-08T13:07

специальная военная операция на украине

безопасность

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Мусоровоз попал в Донецке под обстрел со стороны украинских войск, пострадал водитель автомобиля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "На границе Кировского и Куйбышевского районов города машина ООО "Экологическая компания "Громада" попала под обстрел. По предварительным данным, ранен водитель. Обстоятельства произошедшего уточняются", - написал мэр.ООО "Экологическая компания "Громада" занимается вывозом мусора. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район находится в западной части.

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Кирилл Волков

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