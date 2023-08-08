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В Донецке при обстреле пострадал водитель мусоровоза - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/obstrel-1888834785.html
В Донецке при обстреле пострадал водитель мусоровоза
В Донецке при обстреле пострадал водитель мусоровоза - РИА Новости, 08.08.2023
В Донецке при обстреле пострадал водитель мусоровоза
Мусоровоз попал в Донецке под обстрел со стороны украинских войск, пострадал водитель автомобиля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:07
2023-08-08T13:07
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Мусоровоз попал в Донецке под обстрел со стороны украинских войск, пострадал водитель автомобиля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "На границе Кировского и Куйбышевского районов города машина ООО "Экологическая компания "Громада" попала под обстрел. По предварительным данным, ранен водитель. Обстоятельства произошедшего уточняются", - написал мэр.ООО "Экологическая компания "Громада" занимается вывозом мусора. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район находится в западной части.
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888769501.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке при обстреле пострадал водитель мусоровоза

Кулемзин: в Донецке мусоровоз попал под обстрел со стороны ВСУ, водитель получил ранения

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Мусоровоз попал в Донецке под обстрел со стороны украинских войск, пострадал водитель автомобиля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"На границе Кировского и Куйбышевского районов города машина ООО "Экологическая компания "Громада" попала под обстрел. По предварительным данным, ранен водитель. Обстоятельства произошедшего уточняются", - написал мэр.
ООО "Экологическая компания "Громада" занимается вывозом мусора.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район находится в западной части.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары
07:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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