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В Донецке при обстреле пострадал водитель мусоровоза
В Донецке при обстреле пострадал водитель мусоровоза - РИА Новости, 08.08.2023
В Донецке при обстреле пострадал водитель мусоровоза
Мусоровоз попал в Донецке под обстрел со стороны украинских войск, пострадал водитель автомобиля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:07
2023-08-08T13:07
2023-08-08T13:07
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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россия
украина
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Мусоровоз попал в Донецке под обстрел со стороны украинских войск, пострадал водитель автомобиля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "На границе Кировского и Куйбышевского районов города машина ООО "Экологическая компания "Громада" попала под обстрел. По предварительным данным, ранен водитель. Обстоятельства произошедшего уточняются", - написал мэр.ООО "Экологическая компания "Громада" занимается вывозом мусора. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район находится в западной части.
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РИА Новости
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В Донецке при обстреле пострадал водитель мусоровоза
Кулемзин: в Донецке мусоровоз попал под обстрел со стороны ВСУ, водитель получил ранения