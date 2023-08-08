https://ria.ru/20230808/obstrel-1888784528.html

Украинские войска обстреляли четыре города в Херсонской области

Украинские войска обстреляли четыре города в Херсонской области - РИА Новости, 08.08.2023

Украинские войска обстреляли четыре города в Херсонской области

Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алёшки, расположенных на левом... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:19

2023-08-08T10:19

2023-08-08T10:19

херсонская область

новая каховка

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алёшки, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Каиры, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. Накануне обстрелам со стороны украинских войск подверглись Алёшки, Казачьи Лагеря, Крынки, Песчановке, Подстепное, Великая Лепетиха, Солонцы, по ним было выпущено около 80 снарядов.

https://ria.ru/20230808/obstrel-1888775621.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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Дарья Буймова

херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия