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Украинские войска обстреляли четыре города в Херсонской области - РИА Новости, 08.08.2023
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10:19 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/obstrel-1888784528.html
Украинские войска обстреляли четыре города в Херсонской области
Украинские войска обстреляли четыре города в Херсонской области - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские войска обстреляли четыре города в Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алёшки, расположенных на левом... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:19
2023-08-08T10:19
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алёшки, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Каиры, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. Накануне обстрелам со стороны украинских войск подверглись Алёшки, Казачьи Лагеря, Крынки, Песчановке, Подстепное, Великая Лепетиха, Солонцы, по ним было выпущено около 80 снарядов.
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херсонская область
новая каховка
каховка
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Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли четыре города в Херсонской области

Украинские войска обстреляли ночью города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алешки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алёшки, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Каиры, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
Накануне обстрелам со стороны украинских войск подверглись Алёшки, Казачьи Лагеря, Крынки, Песчановке, Подстепное, Великая Лепетиха, Солонцы, по ним было выпущено около 80 снарядов.
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Херсонская областьНовая КаховкаКаховкаПроисшествия
 
 
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