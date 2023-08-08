https://ria.ru/20230808/obstrel-1888784528.html
Украинские войска обстреляли четыре города в Херсонской области
Украинские войска обстреляли четыре города в Херсонской области - РИА Новости, 08.08.2023
Украинские войска обстреляли четыре города в Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алёшки, расположенных на левом... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:19
2023-08-08T10:19
2023-08-08T10:19
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алёшки, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Каиры, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. Накануне обстрелам со стороны украинских войск подверглись Алёшки, Казачьи Лагеря, Крынки, Песчановке, Подстепное, Великая Лепетиха, Солонцы, по ним было выпущено около 80 снарядов.
https://ria.ru/20230808/obstrel-1888775621.html
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли четыре города в Херсонской области
Украинские войска обстреляли ночью города Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алешки
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алёшки, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Каиры
, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
Накануне обстрелам со стороны украинских войск подверглись Алёшки, Казачьи Лагеря, Крынки, Песчановке, Подстепное, Великая Лепетиха, Солонцы, по ним было выпущено около 80 снарядов.
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую