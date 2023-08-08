CNN: Виктория Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников в Нигере
CNN: Нуланд посетила Нигер и провела сложные переговоры с мятежниками
© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник посетила Нигер, где провела "откровенные и довольно сложные" переговоры с лидерами захвативших власть в стране мятежников, передает CNN.
По информации телеканала, у Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. Как утверждается, замгоссекретаря провела более двух часов "чрезвычайно откровенных и временами довольно сложных бесед" с военным командованием нигерийских мятежников.
В свою очередь, как пишет газета Wall Street Journal, основной задачей Нуланд в ходе ее визита стал поиск дипломатической развязки продолжающегося кризиса в африканской стране. По данным газеты, высокопоставленный дипломат несколько раз запросила возможность встречи с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом, однако мятежники не удовлетворили ее просьбу.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.