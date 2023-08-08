https://ria.ru/20230808/nuland-1888753752.html

CNN: Виктория Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников в Нигере

CNN: Виктория Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников в Нигере - РИА Новости, 08.08.2023

CNN: Виктория Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников в Нигере

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник посетила Нигер, где провела "откровенные и довольно сложные" переговоры с... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T00:44

2023-08-08T00:44

2023-08-08T04:14

в мире

нигер

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виктория нуланд

мохамед базум

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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник посетила Нигер, где провела "откровенные и довольно сложные" переговоры с лидерами захвативших власть в стране мятежников, передает CNN.По информации телеканала, у Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. Как утверждается, замгоссекретаря провела более двух часов "чрезвычайно откровенных и временами довольно сложных бесед" с военным командованием нигерийских мятежников.В свою очередь, как пишет газета Wall Street Journal, основной задачей Нуланд в ходе ее визита стал поиск дипломатической развязки продолжающегося кризиса в африканской стране. По данным газеты, высокопоставленный дипломат несколько раз запросила возможность встречи с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом, однако мятежники не удовлетворили ее просьбу.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230807/niger-1888698061.html

https://ria.ru/20230807/evakuatsiya-1888732490.html

нигер

сша

абуджа

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в мире, нигер, сша, виктория нуланд, мохамед базум, абуджа