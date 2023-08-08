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Участниками Нижегородского НОЦ в 2023 году стали 27 организаций - РИА Новости, 08.08.2023
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Нижегородская область
 
15:09 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/nots-1888865290.html
Участниками Нижегородского НОЦ в 2023 году стали 27 организаций
Участниками Нижегородского НОЦ в 2023 году стали 27 организаций - РИА Новости, 08.08.2023
Участниками Нижегородского НОЦ в 2023 году стали 27 организаций
Двадцать семь организаций стали участниками Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) с начала 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:09
2023-08-08T15:09
нижегородская область
нижегородская область
россия
саров
глеб никитин
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Двадцать семь организаций стали участниками Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) с начала 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Перечень новых участников официально утвердило министерство образования и науки РФ. "Нижегородский НОЦ проделал большую работу по расширению перечня участников. Добавилось много сильных образовательных, научных, производственных организаций. Расширение и развитие их взаимодействия нам просто необходимо с учетом новых вызовов. В перспективе все это повысит качество и количество совместных проектов, даст новые возможности", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона отметил, что Нижегородская область сегодня - один из лидеров по уровню развития соответствующей инфраструктуры. "Научно-образовательный центр, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина, особая экономическая зона "Кулибин" и территории опережающего развития в Сарове, Володарске и Решетихе. Все это позволит раскрыть мощнейший потенциал Нижегородской области", - подчеркнул Никитин. Новыми участниками Нижегородского НОЦ стали Высшая школа экономики, МИРЭА - Российский технологический университет, Нижегородский государственный агротехнологический университет, Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса. На сегодняшний день участниками Нижегородского НОЦ являются 64 организации. Директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов отметил, что основная задача научно-образовательного центра - построение эффективных цепочек взаимодействия между наукой, образованием и бизнесом. "Нам важно, чтобы среди участников научно-образовательного центра были как вузы и научные институты, так и промышленные предприятия. Новые участники НОЦ получат поддержку по наиболее актуальным для них направлениям. Для одних это поиск индустриальных партнеров и инвесторов, для других - помощь в разработке новых технологий. Кроме того, центр помогает в продвижении инновационной продукции, в частности, обеспечивает участие в различных профильных выставках и форумах", - рассказал Халитов. Ранее сообщалось, что НОЦ в Нижегородской области стал одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука" (сейчас "Наука и университеты").
https://ria.ru/20210520/napravleniya-1733161383.html
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нижегородская область, россия, саров, глеб никитин, общество
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Саров, Глеб Никитин, Общество
Участниками Нижегородского НОЦ в 2023 году стали 27 организаций

Участниками Нижегородского НОЦ в 2023 году стали 27 образовательных и научных организаций

© Depositphotos.com / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Depositphotos.com / Elena Kovaleva
Вид на Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Двадцать семь организаций стали участниками Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) с начала 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Перечень новых участников официально утвердило министерство образования и науки РФ.
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"Нижегородский НОЦ проделал большую работу по расширению перечня участников. Добавилось много сильных образовательных, научных, производственных организаций. Расширение и развитие их взаимодействия нам просто необходимо с учетом новых вызовов. В перспективе все это повысит качество и количество совместных проектов, даст новые возможности", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона отметил, что Нижегородская область сегодня - один из лидеров по уровню развития соответствующей инфраструктуры. "Научно-образовательный центр, инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина, особая экономическая зона "Кулибин" и территории опережающего развития в Сарове, Володарске и Решетихе. Все это позволит раскрыть мощнейший потенциал Нижегородской области", - подчеркнул Никитин.
Новыми участниками Нижегородского НОЦ стали Высшая школа экономики, МИРЭА - Российский технологический университет, Нижегородский государственный агротехнологический университет, Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса. На сегодняшний день участниками Нижегородского НОЦ являются 64 организации.
Директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов отметил, что основная задача научно-образовательного центра - построение эффективных цепочек взаимодействия между наукой, образованием и бизнесом. "Нам важно, чтобы среди участников научно-образовательного центра были как вузы и научные институты, так и промышленные предприятия. Новые участники НОЦ получат поддержку по наиболее актуальным для них направлениям. Для одних это поиск индустриальных партнеров и инвесторов, для других - помощь в разработке новых технологий. Кроме того, центр помогает в продвижении инновационной продукции, в частности, обеспечивает участие в различных профильных выставках и форумах", - рассказал Халитов.
Ранее сообщалось, что НОЦ в Нижегородской области стал одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука" (сейчас "Наука и университеты").
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