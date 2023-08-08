Рейтинг@Mail.ru
В Москве зафиксировали третью за лето "тропическую" ночь - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/noch-1888772502.html
В Москве зафиксировали третью за лето "тропическую" ночь
В Москве зафиксировали третью за лето "тропическую" ночь - РИА Новости, 08.08.2023
В Москве зафиксировали третью за лето "тропическую" ночь
Третья за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, температура воздуха в столице минувшей ночью не опустилась ниже плюс 21 градуса, сообщил РИА... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T08:08
2023-08-08T08:08
погода
москва
михаил леус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343877_0:102:1978:1215_1920x0_80_0_0_32534c75de6d8f0c0fd03f40cbfa8d56.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Третья за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, температура воздуха в столице минувшей ночью не опустилась ниже плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Да, температура воздуха в Москве не опустилась ниже отметки плюс 21,1 градусов", - сказал Леус, отвечая на вопрос, была ли минувшая ночь в столице "тропической". Синоптик также добавил, что это была третья "тропическая" ночь в Москве за летний сезон.
https://ria.ru/20230807/zhara-1888601238.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343877_112:0:1868:1317_1920x0_80_0_0_35da69cfe0abb378f085c7e8f16f3118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
В Москве зафиксировали третью за лето "тропическую" ночь

В Москве зафиксировали третью "тропическую" ночь, температура не опускалась ниже плюс 21

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна над Спасской башней Московского Кремля
Луна над Спасской башней Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Луна над Спасской башней Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Третья за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, температура воздуха в столице минувшей ночью не опустилась ниже плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Да, температура воздуха в Москве не опустилась ниже отметки плюс 21,1 градусов", - сказал Леус, отвечая на вопрос, была ли минувшая ночь в столице "тропической".
Синоптик также добавил, что это была третья "тропическая" ночь в Москве за летний сезон.
Девушки отдыхают в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Врач рассказал, как не пострадать от жары
Вчера, 12:49
 
ПогодаМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала