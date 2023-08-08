https://ria.ru/20230808/noch-1888772502.html

В Москве зафиксировали третью за лето "тропическую" ночь

В Москве зафиксировали третью за лето "тропическую" ночь - РИА Новости, 08.08.2023

В Москве зафиксировали третью за лето "тропическую" ночь

Третья за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, температура воздуха в столице минувшей ночью не опустилась ниже плюс 21 градуса, сообщил РИА... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:08

2023-08-08T08:08

2023-08-08T08:08

погода

москва

михаил леус

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Третья за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, температура воздуха в столице минувшей ночью не опустилась ниже плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Да, температура воздуха в Москве не опустилась ниже отметки плюс 21,1 градусов", - сказал Леус, отвечая на вопрос, была ли минувшая ночь в столице "тропической". Синоптик также добавил, что это была третья "тропическая" ночь в Москве за летний сезон.

https://ria.ru/20230807/zhara-1888601238.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, михаил леус