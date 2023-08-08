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В Москве зафиксировали третью за лето "тропическую" ночь
В Москве зафиксировали третью за лето "тропическую" ночь - РИА Новости, 08.08.2023
В Москве зафиксировали третью за лето "тропическую" ночь
Третья за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, температура воздуха в столице минувшей ночью не опустилась ниже плюс 21 градуса, сообщил РИА... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T08:08
2023-08-08T08:08
2023-08-08T08:08
погода
москва
михаил леус
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Третья за лето "тропическая" ночь была зафиксирована в Москве, температура воздуха в столице минувшей ночью не опустилась ниже плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Да, температура воздуха в Москве не опустилась ниже отметки плюс 21,1 градусов", - сказал Леус, отвечая на вопрос, была ли минувшая ночь в столице "тропической". Синоптик также добавил, что это была третья "тропическая" ночь в Москве за летний сезон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
В Москве зафиксировали третью за лето "тропическую" ночь
В Москве зафиксировали третью "тропическую" ночь, температура не опускалась ниже плюс 21