https://ria.ru/20230808/nigeriya-1888797151.html

Страны Африки планируют отправить в Нигер 25 тысяч военных, сообщают СМИ

Страны Африки планируют отправить в Нигер 25 тысяч военных, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.08.2023

Страны Африки планируют отправить в Нигер 25 тысяч военных, сообщают СМИ

Нигерия может обеспечить более половины военного контингента в 25 тысяч солдат для вторжения в Нигер, участвовать также могут Сенегал, Бенин и Кот д'Ивуар,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:24

2023-08-08T11:24

2023-08-08T11:36

в мире

нигерия

сенегал

бенин

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Нигерия может обеспечить более половины военного контингента в 25 тысяч солдат для вторжения в Нигер, участвовать также могут Сенегал, Бенин и Кот д'Ивуар, сообщает радиостанция RFI."Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости", - говорится в сообщении радиостанции, которая ссылается на неназванного нигерийского чиновника.Отмечается, что план интервенции предусматривает участие контингента в 25 тысяч человек. По информации RFI, во вторжении также могут принять участие военные из Сенегала, Бенина и Кот д'Ивуара.Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал, что мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством вторжения на его территорию. При этом не уточнялось, о каком именно государстве идет речь. Позднее нигерское агентство ANP сообщило, что, по данным мятежных сил в Нигере, два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против их страны.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230808/soldaty-1888780745.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нигерия, сенегал, бенин, переворот в нигере — 2023