Страны Африки планируют отправить в Нигер 25 тысяч военных, сообщают СМИ
RFI: страны Африки планируют отправить в Нигер 25 тысяч военных, половину — из Нигерии
© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Нигерия может обеспечить более половины военного контингента в 25 тысяч солдат для вторжения в Нигер, участвовать также могут Сенегал, Бенин и Кот д'Ивуар, сообщает радиостанция RFI.
"Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости", - говорится в сообщении радиостанции, которая ссылается на неназванного нигерийского чиновника.
Отмечается, что план интервенции предусматривает участие контингента в 25 тысяч человек. По информации RFI, во вторжении также могут принять участие военные из Сенегала, Бенина и Кот д'Ивуара.
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал, что мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством вторжения на его территорию. При этом не уточнялось, о каком именно государстве идет речь. Позднее нигерское агентство ANP сообщило, что, по данным мятежных сил в Нигере, два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против их страны.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".