https://ria.ru/20230808/niger-1888939256.html

ЭКОВАС никогда не пойдет на военную интервенцию в Нигер, считает эксперт

ЭКОВАС никогда не пойдет на военную интервенцию в Нигер, считает эксперт - РИА Новости, 08.08.2023

ЭКОВАС никогда не пойдет на военную интервенцию в Нигер, считает эксперт

ЭКОВАС никогда не решится на военную интервенцию в Нигер, несмотря на ранее озвученные обещания, потому что это настоящее безрассудство, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:06

2023-08-08T20:06

2023-08-08T20:06

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нигер

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нигерия

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. ЭКОВАС никогда не решится на военную интервенцию в Нигер, несмотря на ранее озвученные обещания, потому что это настоящее безрассудство, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" политолог Франсуа Асселино. В минувшее воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. В противном случае ЭКОВАС грозил начать военное вмешательство. "Его (военное вмешательство – ред.) обещали, но его не начнут. Нигерия, обладающая самой мощной армией в регионе, никогда не вторгнется в соседний Нигер, чтобы избежать происшествий среди гражданских и гибели мирных жителей… Вторжение в Нигер было бы безумием. ЭКОВАС никогда не пойдет на это", - считает эксперт. По его словам, ни США, ни Франция, обладающие военными базами в Нигере, не будут вмешиваться, поскольку эти действия будут плохо восприняты теми, кто поддерживает новую власть в стране. Собеседник агентства добавил, что Франция, которая пыталась начать интервенцию руками ЭКОВАС, не должна в это вмешиваться. "Мы должны избежать всеобщего пожара, который затронет Магриб", - сказал Асселино, напомнив, что Алжир уже пригрозил ЭКОВАС в случае вмешательства в ситуацию, а Буркина-Фасо и Мали заявили о своей поддержке новой власти в Нигере. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888907582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нигер, франция, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023