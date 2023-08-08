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ЭКОВАС никогда не пойдет на военную интервенцию в Нигер, считает эксперт - РИА Новости, 08.08.2023
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20:06 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/niger-1888939256.html
ЭКОВАС никогда не пойдет на военную интервенцию в Нигер, считает эксперт
ЭКОВАС никогда не пойдет на военную интервенцию в Нигер, считает эксперт - РИА Новости, 08.08.2023
ЭКОВАС никогда не пойдет на военную интервенцию в Нигер, считает эксперт
ЭКОВАС никогда не решится на военную интервенцию в Нигер, несмотря на ранее озвученные обещания, потому что это настоящее безрассудство, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:06
2023-08-08T20:06
в мире
нигер
франция
нигерия
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. ЭКОВАС никогда не решится на военную интервенцию в Нигер, несмотря на ранее озвученные обещания, потому что это настоящее безрассудство, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" политолог Франсуа Асселино. В минувшее воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. В противном случае ЭКОВАС грозил начать военное вмешательство. "Его (военное вмешательство – ред.) обещали, но его не начнут. Нигерия, обладающая самой мощной армией в регионе, никогда не вторгнется в соседний Нигер, чтобы избежать происшествий среди гражданских и гибели мирных жителей… Вторжение в Нигер было бы безумием. ЭКОВАС никогда не пойдет на это", - считает эксперт. По его словам, ни США, ни Франция, обладающие военными базами в Нигере, не будут вмешиваться, поскольку эти действия будут плохо восприняты теми, кто поддерживает новую власть в стране. Собеседник агентства добавил, что Франция, которая пыталась начать интервенцию руками ЭКОВАС, не должна в это вмешиваться. "Мы должны избежать всеобщего пожара, который затронет Магриб", - сказал Асселино, напомнив, что Алжир уже пригрозил ЭКОВАС в случае вмешательства в ситуацию, а Буркина-Фасо и Мали заявили о своей поддержке новой власти в Нигере. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888907582.html
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в мире, нигер, франция, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Нигерия, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
ЭКОВАС никогда не пойдет на военную интервенцию в Нигер, считает эксперт

Французский политолог: военная интервенция в Нигер — безумие, ЭКОВАС не пойдет на это

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. ЭКОВАС никогда не решится на военную интервенцию в Нигер, несмотря на ранее озвученные обещания, потому что это настоящее безрассудство, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" политолог Франсуа Асселино.
В минувшее воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. В противном случае ЭКОВАС грозил начать военное вмешательство.
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«
"Его (военное вмешательство – ред.) обещали, но его не начнут. Нигерия, обладающая самой мощной армией в регионе, никогда не вторгнется в соседний Нигер, чтобы избежать происшествий среди гражданских и гибели мирных жителей… Вторжение в Нигер было бы безумием. ЭКОВАС никогда не пойдет на это", - считает эксперт.
По его словам, ни США, ни Франция, обладающие военными базами в Нигере, не будут вмешиваться, поскольку эти действия будут плохо восприняты теми, кто поддерживает новую власть в стране. Собеседник агентства добавил, что Франция, которая пыталась начать интервенцию руками ЭКОВАС, не должна в это вмешиваться.
«
"Мы должны избежать всеобщего пожара, который затронет Магриб", - сказал Асселино, напомнив, что Алжир уже пригрозил ЭКОВАС в случае вмешательства в ситуацию, а Буркина-Фасо и Мали заявили о своей поддержке новой власти в Нигере.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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