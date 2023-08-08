ЭКОВАС никогда не пойдет на военную интервенцию в Нигер, считает эксперт
Французский политолог: военная интервенция в Нигер — безумие, ЭКОВАС не пойдет на это
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. ЭКОВАС никогда не решится на военную интервенцию в Нигер, несмотря на ранее озвученные обещания, потому что это настоящее безрассудство, заявил РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" политолог Франсуа Асселино.
В минувшее воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) для возврата мятежниками к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. В противном случае ЭКОВАС грозил начать военное вмешательство.
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"Его (военное вмешательство – ред.) обещали, но его не начнут. Нигерия, обладающая самой мощной армией в регионе, никогда не вторгнется в соседний Нигер, чтобы избежать происшествий среди гражданских и гибели мирных жителей… Вторжение в Нигер было бы безумием. ЭКОВАС никогда не пойдет на это", - считает эксперт.
По его словам, ни США, ни Франция, обладающие военными базами в Нигере, не будут вмешиваться, поскольку эти действия будут плохо восприняты теми, кто поддерживает новую власть в стране. Собеседник агентства добавил, что Франция, которая пыталась начать интервенцию руками ЭКОВАС, не должна в это вмешиваться.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.