https://ria.ru/20230808/niger-1888907582.html
CNN назвал визит Нуланд в Нигер безрезультатным
CNN назвал визит Нуланд в Нигер безрезультатным - РИА Новости, 08.08.2023
CNN назвал визит Нуланд в Нигер безрезультатным
Визит заместителя главы американского Госдепа Виктории Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, сообщил CNN. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:34
2023-08-08T17:34
2023-08-08T19:46
в мире
сша
виктория нуланд
нигер
переворот в нигере — 2023
ниамей
мохамед базум
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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Визит заместителя главы американского Госдепа Виктории Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, сообщил CNN."Заместитель государственного секретаря сообщила, что у них прошло откровенное обсуждение, но оно не принесло результата", — говорится в публикации.По данным телеканала, по итогам поездки вероятность военного разрешения ситуации в стране снизилась, поскольку это противоречит интересам населения, проживающего в регионе. При этом Нуланд не удалось встретиться с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Тчиани, но она смогла переговорить с "некоторыми военными лидерами"."Она также не увиделась с отстраненным президентом Мохамедом Базумом, потому что его местонахождение неизвестно", — уточнило издание. Как сообщали в Госдепе, Нуланд провела телеконференцию по ситуации в Нигере, лично находясь в столице страны, городе Ниамей. У нее состоялась встреча с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. На пресс-конференции по итогам встречи дипломат заявила, что действия военных, захвативших власть, не соответствуют конституции страны, но США будут продолжать искать дипломатические пути решения конфликта.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили о смещении главы государства Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим бойцы президентской гвардии заблокировали дворец нигерского лидера в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС объявило о солидарности с ними.Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.Экономическое сообщество стран Западной Африки 30 июля пригрозило устроившим переворот в Нигере военными действиями при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума.
https://ria.ru/20230808/niger-1888825447.html
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, виктория нуланд, нигер, переворот в нигере — 2023, ниамей, мохамед базум
В мире, США, Виктория Нуланд, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Ниамей, Мохамед Базум
CNN назвал визит Нуланд в Нигер безрезультатным
CNN: Нуланд сообщила, что ее переговоры в Нигере оказались безрезультатными
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости.
Визит заместителя главы американского Госдепа Виктории Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, сообщил CNN
.
"Заместитель государственного секретаря сообщила, что у них прошло откровенное обсуждение, но оно не принесло результата", — говорится в публикации.
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По данным телеканала, по итогам поездки вероятность военного разрешения ситуации в стране снизилась, поскольку это противоречит интересам населения, проживающего в регионе. При этом Нуланд не удалось встретиться с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Тчиани, но она смогла переговорить с "некоторыми военными лидерами".
«
"Она также не увиделась с отстраненным президентом Мохамедом Базумом, потому что его местонахождение неизвестно", — уточнило издание.
Как сообщали в Госдепе, Нуланд провела телеконференцию по ситуации в Нигере, лично находясь в столице страны, городе Ниамей
. У нее состоялась встреча с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. На пресс-конференции по итогам встречи дипломат заявила, что действия военных, захвативших власть, не соответствуют конституции страны, но США будут продолжать искать дипломатические пути решения конфликта.
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В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили о смещении главы государства Мохамеда Базума и закрытии границ. Перед этим бойцы президентской гвардии заблокировали дворец нигерского лидера в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС объявило о солидарности с ними.
Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.
Экономическое сообщество стран Западной Африки
30 июля пригрозило устроившим переворот в Нигере военными действиями при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума.
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