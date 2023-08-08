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Вооруженные силы Нигера

Вооруженные силы Нигера - РИА Новости, 08.08.2023

Вооруженные силы Нигера

Вооруженные силы Нигера (FAN) были созданы 1 августа 1960 года. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:18

2023-08-08T15:18

2023-08-08T15:18

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международный институт стратегических исследований

переворот в нигере — 2023

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Вооруженные силы Нигера (FAN) были созданы 1 августа 1960 года.В настоящее время включают в себя подразделения вооруженных сил (армия Нигера и ВВС), подразделения военизированных служб (Национальная жандармерия и Национальная гвардия) и национальную полицию.Армия Нигера, ВВС и Национальная жандармерия Нигера находятся в ведении Министерства обороны, тогда как Национальная гвардия и Национальная полиция подчиняются Министерству внутренних дел.Верховным главнокомандующим вооруженных сил является глава государства – президент, осуществляющий руководство через Министерство обороны и Генштаб.В военно-административном отношении страна разделена на три военных округа.В 2022 году президент Нигера заявил, что численность вооруженных сил страны – 30 тысяч человек, к 2025 году их планируется увеличить до 50 тысяч, а к 2030 году – до 100 тысяч человек.Сухопутные войска являются основой ВС и организационно включают бронекавалерийские (разведывательные) эскадроны, пехотные, парашютные и инженерные роты, батарею зенитной артиллерии.По данным ежегодника The Military Balance 2023 (издание Международного института стратегических исследований, Лондон, Великобритания), на вооружении сухопутных войск Нигера имеется: 35 бронеавтомобилей AML-20/AML-60, 90 бронеавтомобилей AML-90, 11 бронеавтомобилей Bastion APC, 22 бронетранспортера Panhard M3,20 бронетранспортеров WZ-551, 15 бронетранспортеров IACGuardian Xtreme, 57 бронетранспортеров Mamba Mk7, 21 бронетранспортер Puma M26-15, пять бронетранспортеров Puma M36, три бронеавтомобиля Tiger, семь бронеавтомобилей VBL и несколько Bastion Patsas; шесть 75-мм безоткатных орудий M20, восемь 105-мм безоткатных орудий M40, 19 81-мм минометов Brandt, 17 82-мм минометов, четыре 120-мм миномета, 10 20-мм зенитных артустановок Panhard M3 VDAA, 29 буксируемых 20-мм пушек. ВВС включают эскадрилью транспортной авиации и эскадрилью вертолетов.Техника ВВС включает два вертолета Ми-35, два Ми-17, два Bell412, пять SA342 Gazelle, два штурмовика Су-25, два разведывательных самолета DA-42, два С-130, один Dornier 228 и небольшой парк сверхлегких самолетов.Обучение новобранцев ВВС проводится на базе Тондибиа вместе с новобранцами других родов войск. Офицеры ВВС, пилоты и механики проходят дополнительную подготовку во Франции, США и других странах Северной Африки, таких как Марокко, в Школе Королевских ВВС в Марракеше и Алжире.Действует обязательный призыв на военную службу с 17 до 21 года (срок службы – два года). На оборону выделяется 2,4% бюджетных средств. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, в мире, нигер, лондон, великобритания, международный институт стратегических исследований, переворот в нигере — 2023