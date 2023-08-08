Захарова сравнила визит Нуланд в Нигер с поездкой в Киев в 2013 году
Захарова считает, что Нуланд думала повторить в Нигере то, что сделала на Украине
© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер, сравнив его с поездкой американской чиновницы в Киев во время "евромайдана".
Нуланд, у которой украинские корни, стала известна активным вмешательством во внутренние дела Украины еще во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов Майдана. Сама Нуланд заявила позднее, что раздавала в центре Киева на Майдане сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и бойцам спецподразделения "Беркут".
"Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти", - написала она.
Телеканал CNN ранее сообщал о том, что в понедельник у Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. На пресс-конференции по итогам встречи она заявила, что действия военных, захвативших власть в Нигере, не соответствуют конституции страны, но США будут продолжать искать дипломатические пути решения конфликта.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.