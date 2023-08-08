https://ria.ru/20230808/niger-1888825447.html

Захарова сравнила визит Нуланд в Нигер с поездкой в Киев в 2013 году

Захарова сравнила визит Нуланд в Нигер с поездкой в Киев в 2013 году - РИА Новости, 08.08.2023

Захарова сравнила визит Нуланд в Нигер с поездкой в Киев в 2013 году

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:40

2023-08-08T12:40

2023-08-08T12:40

в мире

нигер

виктория нуланд

сша

мария захарова

россия

украина

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848011949_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_f624da5fbdc99b33679b3a1165a86034.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер, сравнив его с поездкой американской чиновницы в Киев во время "евромайдана". Нуланд, у которой украинские корни, стала известна активным вмешательством во внутренние дела Украины еще во время государственного переворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов Майдана. Сама Нуланд заявила позднее, что раздавала в центре Киева на Майдане сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и бойцам спецподразделения "Беркут". "Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти", - написала она. Телеканал CNN ранее сообщал о том, что в понедельник у Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. На пресс-конференции по итогам встречи она заявила, что действия военных, захвативших власть в Нигере, не соответствуют конституции страны, но США будут продолжать искать дипломатические пути решения конфликта. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

https://ria.ru/20230807/niger-1888698061.html

нигер

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, виктория нуланд, сша, мария захарова, россия, украина, переворот в нигере — 2023