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Нуланд рассказала о встрече с мятежниками в Нигере - РИА Новости, 08.08.2023
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09:27 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/niger-1888779902.html
Нуланд рассказала о встрече с мятежниками в Нигере
Нуланд рассказала о встрече с мятежниками в Нигере - РИА Новости, 08.08.2023
Нуланд рассказала о встрече с мятежниками в Нигере
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что действия военных, захвативших власть в Нигере, не соответствуют конституции... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:27
2023-08-08T09:27
в мире
нигер
виктория нуланд
сша
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что действия военных, захвативших власть в Нигере, не соответствуют конституции страны, однако США будут продолжать искать дипломатические пути решения конфликта. Телеканал CNN ранее сообщал о том, что в понедельник у Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. Как утверждает телеканал, переговоры длились более двух часов. "Скажу, что эти беседы были предельно откровенными и временами довольно трудными, поскольку, повторюсь, мы настаивали на решении проблемы путем переговоров. Добиться этого было нелегко. Они (лидеры мятежников) твердо придерживаются своего мнения о том, как они хотят действовать, и это не соответствует конституции Нигера", - сказала Нуланд на пресс-конференции для журналистов. По словам американской чиновницы, переговоры шли тяжело, однако США "держат дверь открытой" для их продолжения. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. -0-
https://ria.ru/20230808/niger-1888762125.html
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в мире, нигер, виктория нуланд, сша, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Виктория Нуланд, США, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Нуланд рассказала о встрече с мятежниками в Нигере

Нуланд после встречи с мятежниками в Нигере заявила, что их действия неконституционны

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что действия военных, захвативших власть в Нигере, не соответствуют конституции страны, однако США будут продолжать искать дипломатические пути решения конфликта.
Телеканал CNN ранее сообщал о том, что в понедельник у Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. Как утверждает телеканал, переговоры длились более двух часов.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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"Скажу, что эти беседы были предельно откровенными и временами довольно трудными, поскольку, повторюсь, мы настаивали на решении проблемы путем переговоров. Добиться этого было нелегко. Они (лидеры мятежников) твердо придерживаются своего мнения о том, как они хотят действовать, и это не соответствует конституции Нигера", - сказала Нуланд на пресс-конференции для журналистов.
По словам американской чиновницы, переговоры шли тяжело, однако США "держат дверь открытой" для их продолжения.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. -0-
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреНигерВиктория НуландСШААбуджаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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