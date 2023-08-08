https://ria.ru/20230808/niger-1888779902.html

Нуланд рассказала о встрече с мятежниками в Нигере

Нуланд рассказала о встрече с мятежниками в Нигере - РИА Новости, 08.08.2023

Нуланд рассказала о встрече с мятежниками в Нигере

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что действия военных, захвативших власть в Нигере, не соответствуют конституции... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:27

2023-08-08T09:27

2023-08-08T09:27

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нигер

виктория нуланд

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мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что действия военных, захвативших власть в Нигере, не соответствуют конституции страны, однако США будут продолжать искать дипломатические пути решения конфликта. Телеканал CNN ранее сообщал о том, что в понедельник у Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. Как утверждает телеканал, переговоры длились более двух часов. "Скажу, что эти беседы были предельно откровенными и временами довольно трудными, поскольку, повторюсь, мы настаивали на решении проблемы путем переговоров. Добиться этого было нелегко. Они (лидеры мятежников) твердо придерживаются своего мнения о том, как они хотят действовать, и это не соответствует конституции Нигера", - сказала Нуланд на пресс-конференции для журналистов. По словам американской чиновницы, переговоры шли тяжело, однако США "держат дверь открытой" для их продолжения. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. -0-

https://ria.ru/20230808/niger-1888762125.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

сша

абуджа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, виктория нуланд, сша, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023