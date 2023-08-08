https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками

Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками - РИА Новости, 08.08.2023

Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками

Запад не знает, что ему делать с Нигером. После переворота в этой западноафриканской стране США и Франция, чьи войска находятся в Нигере, оказались перед... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:00

2023-08-08T08:00

2023-08-08T08:03

аналитика

нигер

франция

париж

переворот в нигере — 2023

эммануэль макрон

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Запад не знает, что ему делать с Нигером. После переворота в этой западноафриканской стране США и Франция, чьи войска находятся в Нигере, оказались перед тяжелым выбором — организовать силовое свержение взявших власть военных или пытаться договориться с ними мирным путем. Но за неполные две недели, прошедшие с момента переворота, выяснилось, что ни один из вариантов не работает. В чем же причина?В том, что французы и американцы сразу же не просто заявили о непризнании новых властей и потребовали восстановить в должности свергнутого президента, но и стали грозить санкциями и военной интервенцией. Не своими силами, но руками соседей Нигера из стран регионального союза ЭКОВАС — при этом все понимают, что именно Париж и Вашингтон будут направлять действия интервентов. Однако угроза военного вторжения не только не испугала новые власти в Ниамее, но и вызвала целый ряд последствий, которые только ухудшили ситуацию для Запада.Новый лидер Нигера генерал Тчиани объявил о разрыве военных соглашений с Францией и потребовал в месячный срок вывести из страны французские войска. Лидеры соседних Мали и Буркина-Фасо поддержали нигерских военных и заявили, что нападение на Нигер будет равнозначно объявлению войны их странам. Заместитель Тчиани генерал Моди посетил Бамако и Уагадугу, столицы Мали и Буркина-Фасо, для переговоров с лидерами этих стран — и якобы даже встречался там с представителями ЧВК "Вагнер". Потом сенат Нигерии, главной региональной державы с населением в 220 миллионов человек (против 25 в Нигере), не дал согласия на интервенцию в соседнюю страну — и недельный ультиматум ЭКОВАС истек без всяких последствий. Более того, соседний Чад, чей президент Деби приезжал в первые же дни после переворота в Ниамей для встречи и с Чиани, и со свергнутым президентом Базумом, заявил, что не будет участвовать в военной интервенции под руководством ЭКОВАС. А лидер северного соседа Нигера, Алжира, Тебун выступил против любой военной интервенции, потому что она может воспламенить весь регион.В самом Ниамее в минувшие выходные прошел большой митинг в поддержку Тчиани, а в понедельник в город приехали делегации Мали и Буркина-Фасо — для выражения солидарности с соседним народом. Одновременно появились неподтвержденные сообщения о прибытии в Ниамей первых инструкторов "Вагнера", пока что из соседней Мали.То есть за считанные дни выстроилась сложнейшая комбинация: большая часть соседей Нигера против интервенции, а двое (Нигерия и Бенин) — за, хотя, похоже, больше на словах. К последним примыкают еще несколько стран ЭКОВАС, но без Нигерии никакая интервенция невозможна. Однако Нигерия воевать не будет — потому что интервенция взорвет и ее саму. Ведь крупнейший народ и в ней, и в Нигере это хауса, то есть получится, что нигерийской армии придется сражаться со своими же соплеменниками. Да, обе страны многонациональны, но война против мусульман-хауса ударит еще и по многоконфессиональному раскладу в Нигерии, где есть огромные противоречия между богатым христианским югом и бедным мусульманским севером. То есть воевать в Нигере — причем за западные интересы — желающих в Африке нет. Однако подготовка к операции все-таки якобы ведется. Почему?Потому что потеря Нигера станет огромным политическим ударом по Франции, фактически убив ее репутацию в Сахеле, в этой части Западной Африки. Сейчас французские войска размещены в шести странах континента — после ухода из Нигера останутся еще Джибути, Чад, Габон, Сенегал и Кот д'Ивуар. Но учитывая, что за последние годы Париж потерял влияние (и вывел контингенты) из ЦАР, Мали и Буркина-Фасо, тенденция вырисовывается очень неприятная. Нигер наряду с Чадом был важнейшим пунктом базирования французских войск — и если Париж не сможет сохранить свое влияние в Нигере, нет никаких гарантий, что он сможет надолго удержаться в Чаде. А потеря Чада будет означать полную потерю возможности влиять на всю Западную Африку — контингенты в Сенегале и Габоне символические, а в Джибути хотя и базируется "Иностранный легион", но эта база находится на другом конце Африки.Поэтому Франция хочет любым путем наказать нигерских мятежников, чтобы остановить дальнейший обвал своих африканских позиций. Но сама при этом воевать не хочет, потому что это вызовет взрыв антифранцузских чувств по всему региону и всей Африке. Париж уверял африканцев, что помогает им бороться с террористами и исламистами, забывая добавить, что последняя волна нестабильности в том же Сахеле поднялась как раз после того, как французы свергли Каддафи и развалили Ливию. Но сейчас не 2011-й — и тем более не 60-90-е годы прошлого века, когда французские парашютисты могли легко менять власти в "освободившихся" странах Африки. Франция уже не может позволить себе силовые действия в своей зоне влияния, потому что потеряла и большую часть влияния, и возможности для применения силы.В Африку пришел Китай и вернулась Россия — по-разному, но всерьез и надолго. И нам даже не приходится уже "мутить" какие-то заговоры против французов. Как показывают нынешние события в Нигере, в практически не имеющей связей с Россией стране (напомним, что в Ниамее не было даже посольства РФ) генералы, абсолютно не привязанные к России, начинают искать ее помощи, а народ выходит на улицы с нашими флагами.За все это Париж может благодарить только сам себя — к русским обращаются из-за нелюбви к французам. А эту нелюбовь они заслужили своей африканской политикой сначала колониальных, а потом и постколониальных лет. И никакая военная интервенция своими или чужими руками ничего не исправит — да и не будет ее в итоге.

https://ria.ru/20230807/evakuatsiya-1888732490.html

https://ria.ru/20230807/niger-1888601706.html

https://ria.ru/20230807/niger-1888617745.html

https://ria.ru/20230807/niger-1888698061.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, нигер, франция, париж, переворот в нигере — 2023, эммануэль макрон