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СМИ: армия Нигера готовится к отражению возможной военной интервенции - РИА Новости, 08.08.2023
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11:12 08.08.2023 (обновлено: 14:44 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/niamey-1888795151.html
СМИ: армия Нигера готовится к отражению возможной военной интервенции
СМИ: армия Нигера готовится к отражению возможной военной интервенции - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: армия Нигера готовится к отражению возможной военной интервенции
Вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепление в столицу страны город Ниамей для подготовки к возможной военной интервенции, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:12
2023-08-08T14:44
в мире
нигер
ниамей
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепление в столицу страны город Ниамей для подготовки к возможной военной интервенции, сообщил телеканал CNN со ссылкой на военный источник. "Вооруженные силы Нигера перебрасывают в столицу подкрепление для подготовки к потенциальному военному вторжению", — указал канал.По информации CNN, конвой из примерно 40 пикапов прибыл в Ниамей в воскресенье вечером, доставив военных из других частей страны, "чтобы успокоить взволнованную общественность и подготовиться к потенциальному сражению". Как передала радиостанция RFI, в интервенции в Нигер могут принять участие военные из Нигерии, Сенегала, Бенина и Кот д'Ивуара.&quot;Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости&quot;, — отметило СМИ, которое ссылается на неназванного нигерийского чиновника.План интервенции предусматривает участие контингента в 25 тысяч человек.Накануне телеканал Al-Arabiya сообщил, что мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию. При этом не уточнялось, о какой именно стране идет речь. Позднее нигерское агентство ANP передало, что, по данным мятежных сил, два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против их страны. В воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) руководителям Военного совета в Нигере для возвращения президента Мохамеда Базума на его пост или же для военного вмешательства. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили о смещении главы страны и закрытии границ. Перед этим бойцы президентской гвардии заблокировали дворец нигерского лидера в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС объявило о солидарности с ними.Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.Базум в порядке и чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
https://ria.ru/20230808/afrika-1888763945.html
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в мире, нигер, ниамей, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: армия Нигера готовится к отражению возможной военной интервенции

CNN: армия Нигера перебрасывает силы в Ниамей, готовясь к возможной военной интервенции

© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепление в столицу страны город Ниамей для подготовки к возможной военной интервенции, сообщил телеканал CNN со ссылкой на военный источник.
«
"Вооруженные силы Нигера перебрасывают в столицу подкрепление для подготовки к потенциальному военному вторжению", — указал канал.
По информации CNN, конвой из примерно 40 пикапов прибыл в Ниамей в воскресенье вечером, доставив военных из других частей страны, "чтобы успокоить взволнованную общественность и подготовиться к потенциальному сражению".
Как передала радиостанция RFI, в интервенции в Нигер могут принять участие военные из Нигерии, Сенегала, Бенина и Кот д'Ивуара.
«

"Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости", — отметило СМИ, которое ссылается на неназванного нигерийского чиновника.

План интервенции предусматривает участие контингента в 25 тысяч человек.
Накануне телеканал Al-Arabiya сообщил, что мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию. При этом не уточнялось, о какой именно стране идет речь.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Позднее нигерское агентство ANP передало, что, по данным мятежных сил, два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против их страны.
В воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) руководителям Военного совета в Нигере для возвращения президента Мохамеда Базума на его пост или же для военного вмешательства.
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В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили о смещении главы страны и закрытии границ. Перед этим бойцы президентской гвардии заблокировали дворец нигерского лидера в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС объявило о солидарности с ними.
Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.
Базум в порядке и чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
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В миреНигерНиамейПереворот в Нигере — 2023
 
 
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