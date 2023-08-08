https://ria.ru/20230808/niamey-1888795151.html

СМИ: армия Нигера готовится к отражению возможной военной интервенции

СМИ: армия Нигера готовится к отражению возможной военной интервенции - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ: армия Нигера готовится к отражению возможной военной интервенции

Вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепление в столицу страны город Ниамей для подготовки к возможной военной интервенции, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:12

2023-08-08T11:12

2023-08-08T14:44

в мире

нигер

ниамей

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887583062_0:257:3066:1982_1920x0_80_0_0_fceebc994ab13ac26923ebadde1558fe.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепление в столицу страны город Ниамей для подготовки к возможной военной интервенции, сообщил телеканал CNN со ссылкой на военный источник. "Вооруженные силы Нигера перебрасывают в столицу подкрепление для подготовки к потенциальному военному вторжению", — указал канал.По информации CNN, конвой из примерно 40 пикапов прибыл в Ниамей в воскресенье вечером, доставив военных из других частей страны, "чтобы успокоить взволнованную общественность и подготовиться к потенциальному сражению". Как передала радиостанция RFI, в интервенции в Нигер могут принять участие военные из Нигерии, Сенегала, Бенина и Кот д'Ивуара."Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости", — отметило СМИ, которое ссылается на неназванного нигерийского чиновника.План интервенции предусматривает участие контингента в 25 тысяч человек.Накануне телеканал Al-Arabiya сообщил, что мятежники в Нигере заявили о подготовке иностранным государством "вторжения" на его территорию. При этом не уточнялось, о какой именно стране идет речь. Позднее нигерское агентство ANP передало, что, по данным мятежных сил, два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против их страны. В воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) руководителям Военного совета в Нигере для возвращения президента Мохамеда Базума на его пост или же для военного вмешательства. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили о смещении главы страны и закрытии границ. Перед этим бойцы президентской гвардии заблокировали дворец нигерского лидера в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС объявило о солидарности с ними.Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.Базум в порядке и чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

https://ria.ru/20230808/afrika-1888763945.html

https://ria.ru/20230807/niger-1888698061.html

нигер

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, ниамей, переворот в нигере — 2023