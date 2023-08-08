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Удар по России вскрыл все: Столтенберг узнал тревожные новости о Прибалтике - РИА Новости, 08.08.2023
Удар по России вскрыл все: Столтенберг узнал тревожные новости о Прибалтике
НАТО ждут серьезные проблемы с обороной в Прибалтике, поскольку западное оружие показало не лучшие результаты на Украине, пишут обозреватели Asia Times. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:37
2023-08-08T18:37
2023-08-08T18:37
политика
прибалтика
россия
украина
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. НАТО ждут серьезные проблемы с обороной в Прибалтике, поскольку западное оружие показало не лучшие результаты на Украине, пишут обозреватели Asia Times."Несмотря на интенсивную подготовку, которую украинские бригады проходили под руководством инструкторов альянса, несмотря на щедрые поставки американского и европейского оружия, <…> ВСУ терпят сокрушительное поражение. Чем это может обернуться для НАТО? Давно известно, что альянс столкнется с серьезными трудностями в том случае, если ему придется защищать важнейшие районы Прибалтики и Восточной Европы", — говорится в статье.До стран блока постепенно начинает доходить, что их военная техника — не чудо-оружие, которое может защитить в случае войны, отметили колумнисты. В какой-то момент в не столь отдаленном будущем главные европейские государства откажутся от активной поддержки Украины и от идеи расширения НАТО, они не будут предоставлять ракеты и танки на миллиарды долларов и попытаются найти компромисс с Россией, полагают авторы.Хотя США еще в состоянии запугать лидеров Германии и Франции с целью навязать собственный внешнеполитический курс, у этого сценария все же есть предел, резюмируется в публикации.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, прибалтика, россия, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Политика, Прибалтика, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Удар по России вскрыл все: Столтенберг узнал тревожные новости о Прибалтике
Asia Times: НАТО ждут большие проблемы в Прибалтике из-за разгрома ВСУ на Украине