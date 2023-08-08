https://ria.ru/20230808/nastuplenie-1888757835.html

СМИ: российские военные проводят наступление в Харьковской области

СМИ: российские военные проводят наступление в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ: российские военные проводят наступление в Харьковской области

Российские военные начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, пишет The Guardian. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T02:12

2023-08-08T02:12

2023-08-08T02:13

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

владимир путин

андрей мордвичев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, пишет The Guardian."В последние недели интенсивность штурмовых действий <…> усилилась. Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион", — говорится в статье.Как отмечает издание, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. Москве в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте, уточняется в публикации.Улучшили положениеКак сообщили в понедельник в Минобороны России, штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю возле населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области."За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника", — подчеркнули в ведомстве.Пятого августа российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Были захвачены 11 опорных пунктов ВСУ. Противник при этом потерял свыше ста человек.Остановлен и отброшенВ конце июля президент России Владимир Путин отметил, что враг отброшен и остановлен на всех направленияхГлава государства сообщил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева Вооруженные силы России переходят в контрнаступление."На двух участках они продвинулись, на одном — 15 километров по фронту. Делают это для того, чтобы уличить свое положение там: высотки занимают, опорные пункты новые создают, действуют уверенно", - уточнил президент.

https://ria.ru/20230807/kupyansk-1888586428.html

https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888389472.html

харьковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

харьковская область, россия, владимир путин, андрей мордвичев, вооруженные силы украины