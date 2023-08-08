СМИ: российские военные проводят наступление в Харьковской области
Guardian: ВС России перешли в наступление в Харьковской области на фоне провалов ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, пишет The Guardian.
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"В последние недели интенсивность штурмовых действий <…> усилилась. Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион", — говорится в статье.
Как отмечает издание, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. Москве в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте, уточняется в публикации.
Улучшили положение
Как сообщили в понедельник в Минобороны России, штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю возле населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.
"За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника", — подчеркнули в ведомстве.
Остановлен и отброшен
В конце июля президент России Владимир Путин отметил, что враг отброшен и остановлен на всех направлениях
Глава государства сообщил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева Вооруженные силы России переходят в контрнаступление.
"На двух участках они продвинулись, на одном — 15 километров по фронту. Делают это для того, чтобы уличить свое положение там: высотки занимают, опорные пункты новые создают, действуют уверенно", - уточнил президент.