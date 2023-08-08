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СМИ: российские военные проводят наступление в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:12 08.08.2023 (обновлено: 02:13 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/nastuplenie-1888757835.html
СМИ: российские военные проводят наступление в Харьковской области
СМИ: российские военные проводят наступление в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: российские военные проводят наступление в Харьковской области
Российские военные начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, пишет The Guardian. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T02:12
2023-08-08T02:13
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
владимир путин
андрей мордвичев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, пишет The Guardian."В последние недели интенсивность штурмовых действий &lt;…&gt; усилилась. Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион", — говорится в статье.Как отмечает издание, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. Москве в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте, уточняется в публикации.Улучшили положениеКак сообщили в понедельник в Минобороны России, штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю возле населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области."За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника", — подчеркнули в ведомстве.Пятого августа российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Были захвачены 11 опорных пунктов ВСУ. Противник при этом потерял свыше ста человек.Остановлен и отброшенВ конце июля президент России Владимир Путин отметил, что враг отброшен и остановлен на всех направленияхГлава государства сообщил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева Вооруженные силы России переходят в контрнаступление."На двух участках они продвинулись, на одном — 15 километров по фронту. Делают это для того, чтобы уличить свое положение там: высотки занимают, опорные пункты новые создают, действуют уверенно", - уточнил президент.
https://ria.ru/20230807/kupyansk-1888586428.html
https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888389472.html
харьковская область
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харьковская область, россия, владимир путин, андрей мордвичев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Мордвичев, Вооруженные силы Украины
СМИ: российские военные проводят наступление в Харьковской области

Guardian: ВС России перешли в наступление в Харьковской области на фоне провалов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные начали наступление в Харьковской области, взяв под контроль несколько населенных пунктов, пишет The Guardian.
«
"В последние недели интенсивность штурмовых действий <…> усилилась. Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион", — говорится в статье.
Как отмечает издание, операция российских сил началась после череды поражений украинской армии на Запорожском направлении. Москве в результате наступательных действий удалось освободить несколько поселений в этом месте, уточняется в публикации.

Улучшили положение

Как сообщили в понедельник в Минобороны России, штурмовые отряды группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю возле населенных пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.
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"За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника", — подчеркнули в ведомстве.
Пятого августа российские военные освободили населенный пункт Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Были захвачены 11 опорных пунктов ВСУ. Противник при этом потерял свыше ста человек.

Остановлен и отброшен

В конце июля президент России Владимир Путин отметил, что враг отброшен и остановлен на всех направлениях
Глава государства сообщил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева Вооруженные силы России переходят в контрнаступление.
"На двух участках они продвинулись, на одном — 15 километров по фронту. Делают это для того, чтобы уличить свое положение там: высотки занимают, опорные пункты новые создают, действуют уверенно", - уточнил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВладимир ПутинАндрей МордвичевВооруженные силы Украины
 
 
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