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В Ростовской области задержали крымчанина, возившего наркотики в регионы - РИА Новости, 08.08.2023
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18:16 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/narkotiki-1888920042.html
В Ростовской области задержали крымчанина, возившего наркотики в регионы
В Ростовской области задержали крымчанина, возившего наркотики в регионы - РИА Новости, 08.08.2023
В Ростовской области задержали крымчанина, возившего наркотики в регионы
Полиция в Ростовской области задержала 39-летнего жителя Крыма по подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ в нескольких российских регионах, сообщила РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:16
2023-08-08T18:16
происшествия
ростовская область
россия
республика крым
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости. Полиция в Ростовской области задержала 39-летнего жителя Крыма по подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ в нескольких российских регионах, сообщила пресс-служба областного ГУМВД РФ. "Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Ростовской области… при отработке оперативной информации на 993-м километре федеральной трассы М-4 "Дон" задержали 39-летнего жителя Республики Крым, подозреваемого в незаконном обороте запрещённых веществ", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленник передвигался на минивэне с номерами Краснодарского края. Когда полицейские начали досматривать машину, то обнаружили в салоне под обшивкой два тайника. Из этих схронов стражи правопорядка изъяли фасовочные материалы, банковские карты, электронные весы. Также были изъяты два свёртка с веществом белого цвета: установлено, что содержимым пакетов является наркотическое средство N-метилэфедрон массой порядка 2 кг. По версии полиции, задержанный сбывал запрещённые вещества на территории Ростовской области, Республики Крым, а также Липецкой, Воронежской, Тульской и Московской областей. "Да, задержанный действительно перевозил наркотики в минивэне по разным регионам страны, где и продавал запрещенные вещества. То есть он не просто курьер, это еще и сбытчик. Остальные детали уже выяснятся в ходе расследования", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как уточнили в региональном главке МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление) и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230712/narkotiki-1883742219.html
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происшествия, ростовская область, россия, республика крым
Происшествия, Ростовская область, Россия, Республика Крым
В Ростовской области задержали крымчанина, возившего наркотики в регионы

В Ростовской области задержали 39-летнего крымчанина, развозившего наркотики по регионам

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкМашина полиции на улице Ростова-на-Дону
Машина полиции на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Машина полиции на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости. Полиция в Ростовской области задержала 39-летнего жителя Крыма по подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ в нескольких российских регионах, сообщила пресс-служба областного ГУМВД РФ.
«
"Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Ростовской области… при отработке оперативной информации на 993-м километре федеральной трассы М-4 "Дон" задержали 39-летнего жителя Республики Крым, подозреваемого в незаконном обороте запрещённых веществ", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что злоумышленник передвигался на минивэне с номерами Краснодарского края. Когда полицейские начали досматривать машину, то обнаружили в салоне под обшивкой два тайника. Из этих схронов стражи правопорядка изъяли фасовочные материалы, банковские карты, электронные весы. Также были изъяты два свёртка с веществом белого цвета: установлено, что содержимым пакетов является наркотическое средство N-метилэфедрон массой порядка 2 кг.
По версии полиции, задержанный сбывал запрещённые вещества на территории Ростовской области, Республики Крым, а также Липецкой, Воронежской, Тульской и Московской областей.
«
"Да, задержанный действительно перевозил наркотики в минивэне по разным регионам страны, где и продавал запрещенные вещества. То есть он не просто курьер, это еще и сбытчик. Остальные детали уже выяснятся в ходе расследования", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как уточнили в региональном главке МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление) и части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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