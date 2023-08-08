https://ria.ru/20230808/nalogi-1888879088.html
Объем налоговых льгот в Ростовской области превысил 8,4 миллиарда рублей
Объем налоговых льгот в Ростовской области превысил 8,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.08.2023
Объем налоговых льгот в Ростовской области превысил 8,4 миллиарда рублей
Объем налоговых льгот, предоставленных бизнесу и жителям Ростовской области в 2022 году, составил более 8,4 миллиарда рублей, сообщила замгубернатора - министр... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:07
2023-08-08T16:07
2023-08-08T16:10
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости. Объем налоговых льгот, предоставленных бизнесу и жителям Ростовской области в 2022 году, составил более 8,4 миллиарда рублей, сообщила замгубернатора - министр финансов области Лилия Федотова на заседании правительства региона. По информации Федотовой, оценка налоговых расходов проводилась комплексно, с учетом предварительной оценки показателей за прошлый год. Все налоговые расходы были признаны эффективными. "В 2022 году налоговые расходы составили 8,41 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом объемы налоговой поддержки увеличились более чем на 1,6 миллиарда рублей. Это, безусловно, способствует расширению налоговой базы и, как следствие, увеличению поступлений в областной бюджет", - приводятся в сообщении правительства области слова министра. Так, стимулирующие налоговые расходы - льготы инвесторам и субъектам малого предпринимательства - составили 7,7 миллиарда рублей или 91%. В числе их получателей предприятия-инвесторы и субъекты малого и среднего предпринимательства. Также 138 тысяч жителей области воспользовались льготами по транспортному налогу. Ранее результаты оценки налоговых расходов Ростовской области были рассмотрены на заседании Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. Информация будет направлена в минфин России и учтена при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2024-2026 годы.
https://ria.ru/20230802/vneshtorgoborot-1887794064.html
https://ria.ru/20230802/tsentry-1887823521.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, ростовская область, россия
Ростовская область , Экономика, Ростовская область, Россия
Объем налоговых льгот в Ростовской области превысил 8,4 миллиарда рублей
Объем налоговых льгот в Ростовской области в 2022 году превысил 8,4 миллиарда рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости. Объем налоговых льгот, предоставленных бизнесу и жителям Ростовской области в 2022 году, составил более 8,4 миллиарда рублей, сообщила замгубернатора - министр финансов области Лилия Федотова на заседании правительства региона.
По информации Федотовой, оценка налоговых расходов проводилась комплексно, с учетом предварительной оценки показателей за прошлый год. Все налоговые расходы были признаны эффективными.
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"В 2022 году налоговые расходы составили 8,41 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом объемы налоговой поддержки увеличились более чем на 1,6 миллиарда рублей. Это, безусловно, способствует расширению налоговой базы и, как следствие, увеличению поступлений в областной бюджет", - приводятся в сообщении правительства области слова министра.
Так, стимулирующие налоговые расходы - льготы инвесторам и субъектам малого предпринимательства - составили 7,7 миллиарда рублей или 91%. В числе их получателей предприятия-инвесторы и субъекты малого и среднего предпринимательства. Также 138 тысяч жителей области воспользовались льготами по транспортному налогу.
Ранее результаты оценки налоговых расходов Ростовской области
были рассмотрены на заседании Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. Информация будет направлена в минфин России
и учтена при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2024-2026 годы.
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