https://ria.ru/20230808/nalogi-1888879088.html

Объем налоговых льгот в Ростовской области превысил 8,4 миллиарда рублей

Объем налоговых льгот в Ростовской области превысил 8,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.08.2023

Объем налоговых льгот в Ростовской области превысил 8,4 миллиарда рублей

Объем налоговых льгот, предоставленных бизнесу и жителям Ростовской области в 2022 году, составил более 8,4 миллиарда рублей, сообщила замгубернатора - министр... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:07

2023-08-08T16:07

2023-08-08T16:10

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости. Объем налоговых льгот, предоставленных бизнесу и жителям Ростовской области в 2022 году, составил более 8,4 миллиарда рублей, сообщила замгубернатора - министр финансов области Лилия Федотова на заседании правительства региона. По информации Федотовой, оценка налоговых расходов проводилась комплексно, с учетом предварительной оценки показателей за прошлый год. Все налоговые расходы были признаны эффективными. "В 2022 году налоговые расходы составили 8,41 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом объемы налоговой поддержки увеличились более чем на 1,6 миллиарда рублей. Это, безусловно, способствует расширению налоговой базы и, как следствие, увеличению поступлений в областной бюджет", - приводятся в сообщении правительства области слова министра. Так, стимулирующие налоговые расходы - льготы инвесторам и субъектам малого предпринимательства - составили 7,7 миллиарда рублей или 91%. В числе их получателей предприятия-инвесторы и субъекты малого и среднего предпринимательства. Также 138 тысяч жителей области воспользовались льготами по транспортному налогу. Ранее результаты оценки налоговых расходов Ростовской области были рассмотрены на заседании Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. Информация будет направлена в минфин России и учтена при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2024-2026 годы.

https://ria.ru/20230802/vneshtorgoborot-1887794064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ростовская область, россия